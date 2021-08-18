阿富汗一半人口淪陷！家長採「絕望手段」求生：迫未成年女兒嫁人

▲阿富汗有家庭使出「絕望手段」保護孩子，像是讓未成年女兒嫁人。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育綾／綜合報導

阿富汗正值政權轉移，近一半人口急需人道救援！有逃難的阿富汗婦女指控，塔利班會要求當地家庭公布家中女性名單，試圖強娶未成年女孩；而為了因應當前動盪的局勢，已經有不少家庭被迫採取「絕望的手段」保護孩子，像是「讓未成年的女兒嫁人」。

世界展望會今（18）日發布新聞稿指出，阿富汗現有幾乎一半人口、約1840萬人急需要人道援助及保護，其中包括820萬名兒童，數字仍持續上升。世展會更罕見因考量情勢及保護相關人士安全，不提供相關照片。而阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲（Asuntha Charles）透露當地情況，並表示仍堅守前線「我們不能拋棄他們」 ，呼籲世界繼續關心。

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阿孫莎．查理絲說，原本阿富汗家庭因為國內衝突、嚴重乾旱和新冠肺炎疫情，要生存已經非常困難；如今環境的脆弱程度更勝過往，許多人活在恐懼中，兒童陷入暴力、受虐與剝削的危機。更透露，有些家庭被迫採取「絕望的手段」保護孩子，像是「讓未成年的女兒嫁人」。

▲阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出，女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。（資料照／路透）

根據聯合國人道事務協調廳2021統計顯示，阿富汗幾乎一半人口，也就是多達1,840萬人都需要人道保護及援助，且有1,220萬人面臨糧食短缺。世界展望會警告，無數脆弱兒童將在這場動亂中面臨生命威脅，當前情勢已造成眾多學校關閉，缺糧和流離失所的人數快速上升，兒童及其家人僅能躲藏或逃離家園，基本人權嚴重被剝奪。

▲阿富汗多達820萬名兒童面臨生命威脅。（示意圖／pixabay）

世界展望會說明，自從2001年在阿富汗展開服務20年以來，透過健康與營養、水資源暨衛生、兒童保護、教育、生計各方案，關懷受天災及衝突影響的阿富汗兒童和家庭，培力社區穩定發展。目前當地大部分的服務計畫仍持續進行，包括台灣世界展望會透過飢餓30募款支持的糧食援助計畫，「僅有少數計畫因安全考量暫停」。

而為了為維護工作人員的安全，阿富汗世界展望會全體採遠距辦公，並與社區夥伴保持密切聯繫，希望在大環境快速變動的時刻，仍能堅守對最弱勢兒童的承諾。 阿孫莎．查理絲指出，過去歷史證明阿富汗人民有超凡的韌性和堅毅的態度，「但這總是有極限的，現在就是他們最脆弱的時刻，我們不能拋棄他們。阿富汗世界展望會300多位工作人員將會堅守前線，繼續提供援助。」



台灣世界展望會表示，阿富汗許多孩子面臨童婚、童工或流離失所的困境，然而這些孩子仍有夢想，也是國家、甚至是整個世界未來發展的關鍵，因此邀請社會大眾為阿富汗兒童及人民代禱祈福，並呼籲持續關心全球脆弱的兒童。

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