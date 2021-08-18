塔利班重奪政權！拜登支持率秒降7％　跌到「上任7個月以來新低」

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

隨著美國與其盟友駐軍撤離，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）即將重返執政。根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）16日實施的民調結果，美國總統拜登支持率為46％，跌至上任7個月以來新低。與此同時，他17日和英國首相強生（Boris Johnson）達成共識，將在下周舉行G7高峰會，討論阿富汗局勢。

該機構13日也曾實施總統執政滿意度調查，而拜登當時贏得53％支持率，未料經過塔利班重新控制阿富汗的周末後，支持率下滑7個百分點。

《路透社》報導，美國在20年阿富汗戰爭中花費近1兆美元納稅人的錢，也失去數千名士兵的性命，但如今塔利班竟又捲土重來，使得選民認為多年犧牲都被抹煞。但是，儘管拜登本周支持率下跌，若要立刻斷言塔利班對其政治生涯造成影響，依然言之過早。

▲塔利班聖戰士巡邏中。（圖／達志影像／美聯社）

此民調也顯示，美國人似乎還不確定究竟該如何看待阿富汗戰爭，表達出矛盾觀點。雖然2黨選民大多都認為，阿富汗政府迅速投降，正是「證明了為何美國應該退出這場戰爭」。

但在受試者中，68%認為「不論美國何時撤離，這場戰爭都會以糟糕的方式結束」，61%希望美國如期完全撤離；卻也高達51%同意「美軍在阿富汗多駐紮1年也值得」，50％希望重新派兵前往阿富汗對抗塔利班。

根據白宮聲明，拜登和強生在通話中，談到與盟友、民主夥伴「在阿富汗政策上持續密切合作的必要性」，包括國際社會能夠提供的人道主義援助，以及支持難民及弱勢阿富汗人的方式。唐寧街發言人也指出，強生強調「不能失去過去20年在阿富汗取得的成果、保護自己免受任何恐怖主義威脅，以及持續支持阿富汗人民的重要性」。

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