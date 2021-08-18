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竹市中元防疫　廟宇破50人提防疫計畫、大坪頂管制200人

▲新竹市中元普渡防疫指引。（圖／新竹市政府提供）

新竹市中元普渡防疫指引。（圖／新竹市政府提供，下同）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

全台降為2級警戒，宗教場所有條件開放，本周日適逢中元節，新竹市長林智堅召開防疫會議，訂定中元普渡的防疫措施，包含大坪頂納骨塔進行200人總量管制、祭祀以30分鐘為原則，本市立案宮廟祭祀則限定室內50人、室外100人以下，若人數超過則需提報防疫計畫。另外不得有繞境、遊行、福宴、平安宴等性質活動，呼籲市民外出參拜，或在自家社區祭祀時，務必配合相關規定，兼顧防疫與民間祭祀傳統。

林智堅市長表示，時序進入農曆七月，部分宗教團體、市場攤商、社區住戶與公司行號將開辦中元普渡法會及盂蘭盆法會等宗教活動，也有市民朋友前往納骨塔進行祭拜，雖然目前降二級，仍要時刻保持高度警覺心，中元節普渡活動應以高標準來做好防疫工作，提醒市民遵守防疫規定，守護彼此健康。

林智堅市長表示，配合中央公布中元普渡防疫措施指引，新竹市立案寺廟祭祀活動，限定室內50人、室外100人以下，超過則須向民政處提報防疫計畫，經同意後，現場仍有室內最多100人、室外最多500人總量限制；目前新竹都城隍廟有超渡繳庫法會，每日僅開放50位民眾報名參與，且法會當天不開放其他民眾入廟參拜，僅限於廟埕拜拜；今年天公壇無普度活動、竹蓮寺普渡活動則不開放民眾參與。

民政處長李季縈表示，本市大坪頂納骨塔中元節期間秋祭法會，亦將縮減規模進行，且不開放民眾參與，若民眾自行前往祭祀，園區除實施實聯制，嚴格要求民眾全程配戴口罩、維持社交距離，並進行室外100人，華嚴堂50人，通天堂50人，共計200人人流管控，如遇達人數上限時，仍請民眾耐心等待，進入之民眾祭祀以30分鐘為原則，請協助遵守以維護大眾權益。

民政處表示，祭祀活動場地應規劃動線，採單一出入口，派員管制落實實聯制、量體溫、戴口罩、專人定時消毒等措施，且目前不得有繞境進香及遊行等移動式活動，普渡後不得有福宴、平安宴等聯誼性質餐會；公司行號、市場攤商、社區住戶自辦普渡類活動者，也須遵守全程戴口罩，保持社交距離等措施，保護自己與他人。

民政處提醒，若宗教團體、公司行號、社區有祭祀需求，可參考中央二級疫情警戒期間中元普渡防疫措施，也可至全國宗教資訊網下載「宗教團體辦理中元普渡防疫措施自行查檢表」自我檢查是否符合各項防疫規範。

▲新竹市中元普渡防疫指引。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市中元普渡防疫指引。（圖／新竹市政府提供）

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