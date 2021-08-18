瀑布封22年現鬼影　廖大乙：極陰年好兄弟爆大量！非必要別出門

記者游瓊華／台中報導

一名侯姓攝影愛好者前往已經被封閉的嘉義竹崎觀音瀑布，意外拍下一張詭異的照片。該張照片乍看之下，就好像一個人影現身在瀑布中一般，且該人影還只有上半身，引發熱議。民俗專家廖大乙表示，下周一就是中元節，好兄弟在民間顯現用意就是提醒大家，正心正氣普渡好兄弟，另外廖也提醒，今年適逢極陰年加上7月15日極陰日將到，中元節前大家看到好兄弟顯現情況更爆大量，這段時間非必要別出門。

▲民眾拍下詭異畫面。（圖／侯姓民眾提供）

廖大乙表示，農曆七月鬼門開就像好兄弟、好姊妹放暑假，無主祭祀的祂們到塵世吃喝玩樂一個月，民間則善心布施普度供養；但今年農曆年沒立春成「極陰年」，農曆7月15日又是「極陰日」，而在極陰年巧遇極陰日的狀況下，民眾要更注意。

不過，有數十年攝影經驗的攝影專家翁先生則表示，此影像就是恰巧水流經過岩石時形成的影像，加上已經格放的影像、產生比較強烈的陰暗對比，看起來好像是一個人形。

竹崎觀音瀑布是國內知名景點，也是不少情侶、家庭旅遊踏青的好去處，雖然先前因為921地震造成崖壁崩塌、88水災摧毀聯外道路，讓當地政府禁止遊客進入，觀音瀑布也因此徹底荒廢了近22年，而由於該瀑布封閉已久，外加上封閉前也傳出一些意外事故，也因此讓當地添加更多神秘色彩。