雲林男急匯42萬投資「未上市櫃股票」　警攔阻揪詐騙帳號

▲警員在向其勸導同時，也立即將男子填寫好的匯款款上匯款帳號回報給所內值班警員，這一查，果不其然，該對口匯款帳號早已被通報為疑似詐騙帳號。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一名6旬男子，日前到銀行辦理匯款42萬元至某公司，欲購買未上市櫃股票，行員察覺有異報警協助處理，斗六派出所兩名線上巡邏員警趕往，經瞭解確實與常見的投資詐騙手法相當雷同，在勸阻投資男子同時請警局人員查詢對口帳戶，果不其然，該帳號已被通報疑似詐騙帳號，成功保住民眾42萬血汗錢。

防疫期間民眾生活型態改變，不少民眾在家中透果網路資訊，想利用投資增加收入，但不肖詐騙集團即鎖定這類投資者，在各類網路平台及通訊軟體，分析、分享透過投資迅速致富的資訊。斗六派出所警員葉金龍、張庭豪獲報有民眾疑遭詐騙，隨即趕往玉山銀行，該民眾正在填寫匯款單，經警方詢問，男子堅信投資消息絕對正確。

警員在向其勸導同時，也立即將男子填寫好的匯款款上匯款帳號回報給所內值班警員，這一查，果不其然，該對口匯款帳號早已被通報為疑似詐騙帳號，男子聽聞後先是傻眼，才恍然大悟，真的是被詐騙了，回過神來趕緊向警員頻頻道謝，42萬元血汗錢差點就要一去不復返了。警員再次提醒男子，勿隨意聽信投資，否則很容易受騙上當，且易遭詐騙集團利用誤觸法網。

斗六警分局長蔡進明表示，近期詐騙手法層出不窮，且因疫情關係，民眾使用網路時間有增加趨勢，少數民眾於瀏覽網路時，容易因想發財、為愛昏頭而受騙上當。提醒民眾，切勿聽信任何不明人士言語，採取行動前亦應審慎思考，與家人討論。若接獲任何不明人士來電，可尋求警方協助或撥打165反詐騙專線求證。



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