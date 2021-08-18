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1張照懂防疫多徹底！他一看古意尪「證件照」笑哭了…白花150元

▲▼老公拍證件照忘脫口罩。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲老公拍證件照忘脫口罩。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者黃可昀／綜合報導

雖然本土疫情趨於穩定，大家也逐漸回到正常生活，但防疫措施仍不能少，甚至已經內化成習慣！一名人妻昨天陪老公去拍證件照，對方沒幾分鐘就說「拍好了！」結果她一看差點昏倒，實在不知該哭還是笑。

人妻在臉書社團「爆廢公社二館」出賣老公照片，老公在自助機台花150元拍證件照，不過可能是這4個月戴口罩戴習慣，除了回到家，其他在外的時間一律都戴著口罩，所以拍證件照時也習慣戴著拍，完全沒有意識到該拿下來。

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照片中可見，原PO老公兩眼炯炯有神，坐得直挺挺地盯著鏡頭，看起來堅定有自信，完全符合證件照的標準，但臉上卻戴著黃色口罩，把整張臉包緊緊，完全不符合證件照規定的眼、口、鼻均需清晰露出，也難怪原PO看完會無言。

▲▼老公拍證件照忘脫口罩。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲防疫到已經變成習慣。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友紛紛笑回，「當場浪費150…」、「防疫做得很徹底」、「剛剛猛然一看，還沒發現問題在哪，滑了留言才發現XD」、「第一眼看還想說哪裡有問題..原來是口罩..」、「真的會戴到忘記，我就好幾次經過餐廳看到有人會忘記拿下口罩就把食物往嘴的方向塞」、「很棒，拍照也要重視防疫。」

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