客運業自救！國光攜KLOOK推中秋折扣　首次下單給8折、9月全面9折

▲國光客運與預訂平台合作，推出中秋連假折扣優惠。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

中秋佳節將至，國光客運今（8/18）表示，今年中秋節連假預售活動將於明日（8/19）開跑，本次結合預訂平台KLOOK推出獨家折扣，首次下單訂票享8折優惠，比以往連假公共運輸85折補貼更加優惠，9月30日前則不限路線、票種一律給予9折優惠。

今年中秋連假受疫情影響，交通部公路總局日前已發文各大客運業者，表示暫不辦理連假優惠補貼措施，盼民眾減少跨區移動，連假搭乘公共運輸小確幸不再，也讓不少民眾紛紛表示失望。

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客運業者則自救推優惠，國光客運表示，今年中秋連假攜手KLOOK提供獨家限量折扣，至9月30日前，乘客到KLOOK客運訂票頁面訂購國光客運車票，不限路線、票種，只要於結帳頁面輸入指定優惠碼，車票一律打9折，新朋友首次下單，更有8折優惠，比連假公運85折優惠補貼更加划算。

國光客運也強調，為顧及運輸安全，駕駛皆已接種新冠肺炎疫苗第1劑，乘客上車前一律量測體溫與手部酒精消毒，並例行性執行車輛清潔消毒作業，引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，

國光客運也說，大客車空調出風口、椅墊與頭枕巾等也會以75%稀釋酒精擦拭清潔，最後再用稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗，提供高標準乘車衛生條件。也提醒乘客，車上全程配戴口罩勿飲食。