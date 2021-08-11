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防中秋連假成疫情破口！公共運輸6大優惠取消　業者嘆「不公平」

▲▼市府轉運站人流。（圖／記者黃克翔攝）

▲即便疫情降級，但客運業者運量仍難回春。示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者許維寧／台北報導

近日隨國內疫情警戒降級，不少旅遊景點、餐飲業陸續解禁，九月開始中秋連續假期、國慶連假等將陸續到來，但交通部公路總局近日則發文各家客運業者，要求不予實施中秋、國慶連假等公共運輸優惠措施。公路總局說明，該措施是希望能減少跨區移動，待國內疫情能鼓勵民眾移動、活絡國旅時，也能隨時再推出優惠措施。

交通部公路總局近日發函各家客運業者，表示考量中秋、國慶連假期間疫情趨勢尚未明確，現階段仍不鼓勵民眾使用公共運輸出遊返鄉，相關連假公共運輸將不予實施，受影響的優惠措施包括：

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一、90條國道客運路線可享平日優惠價或票價8.5折優惠。
二、持電子票證搭乘44條台灣好行路線享半價優惠。
三、搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。
四、北花線來回票400元優惠票價。
五、東部國道客運4人同行1人免費優惠。
六、東部地區「在地有腳」租賃優惠。

公路總局局長許鉦漳表示，早期推出公共運輸連假期間優惠，是希望民眾於連假期間減少開私家車、避免道路雍塞，但今年端午節時因應疫情已取消公共運輸優惠，主因在於碰上疫情，便不再以優惠鼓勵民眾跨區移動，目前綜觀中秋、國慶假期趨勢，判斷可能仍不適合跨區移動出遊，因此不予實施相關優惠。

一名客運業者則表示，如何健康疏導引流才是關鍵，要求民眾減少搭乘公共運輸，但又不可能於連假期間禁足封城，只會變相鼓勵民眾自己開車，即便疫情趨緩運量仍難回春。

該名業者再談到，疫情一年多來，客運業者均實施量體溫、戴口罩、實聯制等措施，無論是端午節的降載或中秋國慶的取消連假優惠，事實上可能會污名化客運業者，加強民眾大眾運輸交通工具很危險的負面印象，對於戰戰兢兢落實防疫工作的客運業很不公平。

許鉦漳也談到，日前受到三級警戒影響，私家車數目、大眾運輸運量都已經下降，疫情期間民眾跨區移動的整體意願已經下滑，評估暫緩連假期間公共運輸優惠，應不致於變相鼓勵民眾自行開車。

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