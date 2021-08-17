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降級後首個連假！中秋國道交通量估將翻倍　2免費時段、6措施一次看

▲▼連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將自中午塞到晚間才紓解。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲高公局評估，若疫情、天候良好，連續假期仍會湧現返鄉車潮，預計連假期間國道交通量為平日1.5倍至2倍（示意圖／記者游芳男翻攝。）

記者許維寧／台北報導

中秋節四天連續假期將於九月中旬登場，交通部高速公路局表示，考量到疫情降級後國道交通量已逐漸恢復，評估若疫情、天候良好，連續假期仍會湧現返鄉車潮，預計連假期間國道交通量為平日1.5倍至2倍，連續假期前三天9月18日至20日，每日0至5時國道全線暫停收費；連假最後一天9月21日，再增加0至10時國道全線暫停收費。

9月18日（週六）至9月21日（週二）共計四天連續假期，高公局表示，考量疫情降級後國道交通量已逐漸恢復，研判中秋節連假包含返鄉及旅遊旅次，若不受疫情及天候影響，預期國5、西部國道北區及中區路段將會發生長時間壅塞情形，高公局已祭出連假規劃，並將視疫情發展狀況隨時檢討相關措施。

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高公局交管組正工程司張耿宗表示，參考這幾年四天連假交通量，預估今年中秋連假雙向最大量為125百萬車公里，約為平日1.4倍，南向則預估72百萬車公里，為平日1.6倍、已接近國道最大量，因此規劃南下高乘載管制。去年中秋南下最大量為60百萬公里，今年中秋連假預估交通量將比去年多。

有鑒於端午連續假期國道匝道儀控造成車輛回堵，高公局副局長吳木富也說，今年中秋連假匝道儀控將有別於端午連假，採用精進式匝道儀控，控制車流量但又不導致回堵，端午節時則是防止移動因此每處管制都趨於嚴格。

一、收費措施：
(一) 單一費率：假期間110年9月18日至21日。
(二) 路段差別費率：110年9月18日至9月21日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三) 暫停收費：
1. 110年9月18日至20日，每日0至5時國道全線暫停收費。
2. 110年9月21日，0至10時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：
(一) 110年9月18日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。
(二) 110年9月18日至19日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(三) 110年9月20日至21日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一) 110年9月18日及19日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。
(二) 110年9月20日及21日，每日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一) 視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。
(二) 視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。連續假期間國道交通量為平日之1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免。用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，並妥善規劃行程確認行車路線。

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高公局中秋連假國道

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