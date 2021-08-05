疫情降級客運業僅敢「微調」班次　8月盼不到紓困！交通部坦言審查中

▲客運業者預估即便降級人流也難迅速回升，目前僅緩調路線班次。（圖／記者陳雕文攝）

記者許維寧／台北報導

日前受三級警戒影響重挫國內客運運輸。但近日隨疫情趨緩、警戒降級，客運運量也逐漸回升，但業者估，初期回流運量僅有一成五左右，但八月起逐步恢復、微調來往六都路線假日班次，或機動性加開增班。客運業者仍呼籲交通部應持續辦理公路運輸紓困補助，公路總局則回應，目前紓困正在審查中，審查通過就會由交通部宣布。

七月底國內疫情降級，隨本月初各縣市餐廳內用解禁，公路客運業者也陸續祭出優惠和微調班次，盼能逐步提升運量。統聯客運業務副理吳崇誠表示，八月開始陸續調升部分路線班次，主要增加台北往返高雄、台中、台南等六都路線班次，增加時段多集中於週五至週日間，但整體而言客源仍無顯著回升，因此僅作部分的微調。

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國光客運董事會特助陳永昌則談到，目前觀察，運量八月初僅有慢慢回溫，但還沒有出現大幅度的反彈，雖有調整、加開班次，但多屬機動性加開，還不急於固定增加班次，還要繼續觀察乘客回流的狀況。

然而根據交通部規劃，公路客運及非國道客運於今年5月至7月間，依其運量下跌程度可補貼營運費用，補助方式以今年1至4月平均運量為基準，運量下降50%以上，每月每車可領取三萬塊補助。

但時值8月補助時間已屆滿，吳崇誠說，目前運量將較以往還是少了近八成之多，因此工會已向交通部研議，希望政府能持續給予業者支持。交通部公路總局則表示，8月補助是否續辦，目前正在交通部審查，待審查通過後就會由交通部宣布。