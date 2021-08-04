疫情降級搶人流　統聯客運續推套票買10送2、買6送1

▲統聯客運再推出買十送二方案，盼能刺激運輸回溫。（圖／記者姜國輝攝）

記者許維寧／台北報導

因應疫情區緩，7月27日指揮中心宣佈國內警戒降至二級，並於8月初各縣市陸續開放餐廳內用。客運業者盼刺激降級後的買氣，統聯客運再續推「買十送二」套票方案，一次購買10張全時段特惠票，便贈送2張該區段的免費乘車券，盼能於降級後刺激人流回溫。

統聯客運於7月30日推出「買六送一」方案，一次購買6張全時段特惠票，即贈送一張該區間免費乘車券；近日再續推「買十送二」方案，一次購買10張全時段特惠票，即贈送2張該區間免費乘車券。

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統聯客運業務副理吳崇誠表示，去年九月間、今年五月間均曾推出過買十送二方案，目前急便已降至二級，但人流相較最慘淡的六、七月間，僅約回升一成，即便人流回升緩慢，但還是先恢復套票方案，盼能吸引客人、刺激運輸回溫。

根據統聯客運公告，套票可不限時段使用，但使用前須先進行劃位，贈送的免費乘車券則於連假運輸期間不適用。若區間購買錯誤整組完整套票包括贈送票券均可進行幻片，收取手續費則為20元。

適用路線包括台北至豐原、台北至中港轉運站、台北至高雄等眾多路段，詳細規定和適用路線表可至統聯客運網站查詢。買十送二、買六送一方案將辦理至今年10月31日。