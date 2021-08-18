五倍券規畫「要看新聞才知道」　高虹安批蘇貞昌：把立院當塑膠

▲去年發放的振興三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院發行振興五倍券政策大轉彎，原規劃要民眾掏一千換五千，引發反彈，連自家立委都不挺，最後拍板直接免費發券，對此，民眾黨立委高虹安18日表示，行政院使用人民納稅錢非常大方，但行政部門還沒將發放振興券的預算書及規劃送到立法院，「我們身為具監督預算職責的在野黨立法委員，至今都只能透過新聞媒體得知相關規劃進度。」

高虹安今天在臉書發文表示，6月時立法院將防疫紓困特別預算上限加碼至8,400億元，近日再發放振興券及相關行政費用，將從特別預算1,600億元額度中使用，預估將耗資1,300億元，行政院使用人民納稅錢非常大方，卻還沒將發放振興券的預算書及細部規劃送到立法院，「我們身為在野黨立法委員，至今只能透過報導得知相關進度。」

振興五倍券政策爭議不斷，日前更有消息傳出振興券印刷用的版都做好了，對此，高虹安指出，還有北市議員爆料，

印製振興券的特殊用紙都已在從歐洲運送來台的途中，這些行政院都沒有對外否認、澄清，「可見這個執政團隊不但沒有要向執政黨立委好好溝通，根本是把在野黨立委當成塑膠！這就是一黨獨大的傲慢！」

對於五倍券轉彎，高虹安表示，政院定調民眾不用自掏腰包拿出一千元換取五千元的券後，對外的說法冠冕堂皇，說今年經濟成長率特別好，因此要把經濟成長果實與全民共享，好像是政府德政、廣發紅利，「可是五千元振興券預算仍由人民納稅錢支出，而且追加的特別預算財源全數舉債，後代子孫仍須償還，實在不應如此輕佻。」

高虹安指出，民進黨各派系花了幾天工夫，找閣揆抱怨、找總統告狀，總算把振興券喬好，之後不斷強調要在野黨不要阻擋這筆預算，但身為立法委員就是要為民眾把關、監督政府施政及預算，哪有這種執政黨立委叫在野黨立委不要監督的邏輯，「原來只有民進黨可以喬券，在野黨不能監督。」

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