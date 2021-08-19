快訊／刺激股市！政院拍板當沖稅減半延長到2024年　蘇貞昌：帶動經濟成長

▲政院拍板當沖稅率減半措施延長至2024年。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會18日討論財政部擬具「證券交易稅條例」第2條之2、第3條修正草案，延長現股當日沖銷交易證券交易稅稅率千分之1.5至2024年12月31日。財政部指出，今年降稅後7個月來，現股當沖日均成交值2051億元，是過去一年半的3倍以上。

蘇貞昌表示，實施到現在現股當沖成交值持續上升，股市成交量也倍數成長，證交稅也達1700億元規模。本次修法將降稅措施繼續延長3年，有助台股持續活絡，促進證券市場發展帶動經濟成長。

立法院2017年修正通過「證券交易稅條例」，將當沖交易證交稅稅率由千分之3減半至千分之1.5，後再經修法延長3年8個月，今年底將屆期。經國發會邀集財政部、金管會討論後，稅率減半優惠確定延長3年，到2024年止。

▼證交稅條例修正，現股當沖優惠稅率延長到2024年底。（圖／行政院提供，下同）

近期台股交易量大幅萎縮，由過去7月時高峰的6000億，8月便銳減到3600億，近來更是進一步下探到3000億，交易量大幅萎縮，讓許多交易者與股民大嘆吃不消。

財政部指出，現股當日沖銷交易減半課徵證券交易稅（下稱證交稅）措施自2017年4月28日實施迄今，2021年7月份集中及櫃買市場現股當沖占該等市場成交值比重約45%，高於降稅第一年比重24%。

當沖日均成交值3008億元，較降稅第1年日均成交值365億元有顯著增加；當沖日均證交稅稅收約4.51億元，高於降稅第一年日均證交稅稅收0.56億元，顯示當沖降稅確已帶動市場交易量，達成提升市場交易動能及流動性目的，為促進證券市場長遠發展需要，該部擬具上揭修正草案。

▼現股當日沖銷交易日均成交值及平均每日當沖戶數。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

