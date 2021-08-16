五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌16日與民進黨團立委會面，針對五倍券進行討論，正式拍板免費發放五倍券給民眾，並承諾加碼數位券優惠。對此，《ETtoday新聞雲》就目前五倍券的初步規劃，歸納6大最新重點，一次解析振興規劃、推出時間、紙本與數位券分別、可使用範疇等問題。

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／行政院提供）



Q1：五倍券名稱、金額為何？

A：暫定維持「振興五倍券」。

在金額方面同樣維持5000元，政府在民進黨立委多次高聲呼籲，以及台灣今年經濟表現優異下，政府同意不需民眾先掏出1000元，全額由政府支付。

Q2：誰可以領？

根據規劃，全民不排富，都可「免費」領取價值5000元的五倍券，未來可望再搭配各行各業、商家、銀行或地方政府推出的加碼政策，讓五倍券效益再擴大。

Q3：發放時間為何？

A：預計10月推出。

依照本來的時程規劃，可以在9月中下旬正式推出，不過由於部分細節還尚待後續討論，加上政府必須評估當前疫情管控狀況，以及疫苗覆蓋率，因此保守估計推出時間會落在10月份。

Q4：領取紙本、數位券分別為何？

A：首先，在紙本券部分，本來規劃一組10張，分別是3張1000元、2張500元、5張200元。不過，在去年三倍券的經驗中，發現小本經營的商家較難受惠，所以這次在立委們的建議下，針對小商家後續也可能討論推出小面額券與便利性。

在防偽部分，五倍券也會比照去年三倍券的模式，以真鈔規格處理，並由中央印製廠印製。

另外，在數位券方面，由於去年三倍券推出時，數位券領券者只佔7.7%；因此，今年在推出五倍券的規劃上，將強化數位券的便利性與誘因，勢必規劃加碼措施。

在初步規劃上，數位券由政務委員唐鳳研發「五倍券APP」供民眾下載，會如「電子折價券」模式亮相，且規劃採「獨立條碼QR Cord）」、「獨立帳戶」，供辨識為振興券消費，讓民眾可比照紙本或享加碼多重優惠。

至於政府準備推出加碼的優惠方案，還待相關部會進行研議。

Q5：五倍券可使用範圍？

A：據了解，根據政院規劃，為了振興券目的為提振經濟活動，因此振興5倍券維持不可使用於繳稅、繳罰單等；此外，本次疫情重創實體業者，但純電商反而受惠，因此會排除適用，但會有例外的電商白名單。

在電商部分，規劃比照去年三倍券模式，排除部分電商，列出「電商白名單」，包括文化部提出的兩廳院售票、各大電影院網站，像是in89統領影城、真善美劇院等。

而教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會入列。

Q6：全民免費領券，政府支出增加多少？

A：五倍券原本「1000元換5000元」政策調整後，拍板全民免費領取，經費上從本來的1100億元，預計增加至1300億元。

事實上，這次五倍券政策調整，關鍵原因除了立委們反彈之外，台灣今年經濟成長率表現優異，第二季經濟成長率為7.43%，上半年經濟成長率為8.34%，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88%，是過去11年來之最。因此，基於經濟成長的成果應可讓全民共享，並減省將1000元發放予1000多萬人的行政成本，所以將原先規劃五倍券民眾須支付的1000元，由政府全額負擔。

▲行政院準備推出五倍券，圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）



▲三倍券、消費券、五倍券比一比（發放改為10月）。（圖／記者許立昕整理製表）