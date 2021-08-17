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熱帶低壓「對流長回來了」周末將抵台近海！成颱後2特性曝光

▲鋒面明日南下，熱帶系統周末抵台近海。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲鋒面明日南下，熱帶系統周末抵台近海。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓勢力增強，各地天氣高溫炎熱，不過海面上正有熱帶性低氣壓發展中，颱風論壇指出，熱低「默默把對流長回來了」，雖然面臨高壓環伺，但仍有機會死灰復燃成颱，未來將是環流偏小、很集中的系統，預計周末抵達台灣東南海面。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，熱帶低壓16W在高壓乾空氣環伺的劣勢下，仍持續有對流發展，有機會增強成為颱風，預計周末抵達台灣東南海面，不過與台距離仍有待觀察，呂宋島到台灣都是可能範圍。

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▲▼。（圖／氣象局）

▲熱低持續發展中，有機會成颱。（圖／氣象局）

根據目前發展狀況來看，16W未來將是環流偏小、很集中的系統，最終若成颱且接近台灣，此特性對各地影響程度將有很大關聯。到本周末前，各地天氣仍是以典型夏季天氣為主，不過在明後兩日北方鋒面接近，環境不穩各地水氣增加，午後雷陣雨機率將會上升。

氣象局簡任技正伍婉華則表示，今日各地晴朗炎熱，午後有雷陣雨，大台北、桃園、南投近山區河谷地區、花東縱谷、台東等地都會有36度以上高溫，其他各地則是33到34度，中午過後容易有午後雷陣雨發生，大台北、各地山區將有較大雨勢。

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