熱帶低壓路徑修正！周五「大幅度北轉」離台最近　發海警機率曝光

▲熱帶低壓路徑大幅度修正。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

台灣附近海面有一熱帶性低氣壓正在發展中，根據中央氣象局的最新路徑顯示，熱低路徑修正，將會「大幅度北轉」，氣象局表示，成颱機率減低，可能會以熱低強度接近台灣，預計周五離台最近，但若是增強成颱，仍有機會發布海上警報。

氣象局預報員林定宜表示，熱帶低壓的不確定性仍大，最新預報顯示，熱低將會提前北轉遠離，預報也趨於保守，以熱低強度經過台灣附近機率較大，預計周五離台灣最近，屆時海上風浪將變大，但仍不排除成颱可能性，若增強為颱風奧麥斯，則有機會發布海上警報，沒有的話則是熱帶性低氣壓特報。

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林定宜表示，熱低三天後的移動方式不確定性非常大，預計周五北轉，屆時就會越來越遠，後續發展情況還需持續觀察。

氣象局簡任技正伍婉華表示，滯留在北方海面的滯留鋒將逐漸往南移動，明後天天氣不穩定，高溫略降1到3度，馬祖、北部地區受到正在南下的零星雲系影響，稍晚將開始出現零星降雨。

受鋒面上的低雲影響，馬祖能見度也會降低，明日除花東以午後雷雨為主，其他各地都是整天有雷陣雨，午後可能出現較大雨勢。周五起太平洋高壓勢力再度增強，各地恢復晴朗炎熱、午後有雷陣雨的天氣。