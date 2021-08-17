不用等五倍券！東森購物網直接給15%回饋　滿額加碼再送＄1888

▲東森購物網8/17～8/18 全館消費不限金額，最高享15%回饋。（圖／東森購物網提供）
記者洪菱鞠／台北報導
為刺激經濟，政府將發放五倍券，預計10月初上路，不過消費者還要再等一個多月，現在有電商平台提前回饋給會員，東森購物網8/17～8/18 全館消費不限額可享LINE POINT 10%回饋，再加碼提貨券5%回饋，直接給15%回饋之外，消費滿額加碼再送$1888。
不用苦等五倍券，東森購物網精選多項商品祭出優惠價，還可再享LINE POINT及提貨券共15%回饋，給會員滿滿利多，並首推與大同獨家合作推出的蜜桃粉珠光10人份全不鏽鋼電鍋，買再送日本歐森吹風機，開賣至今已銷售破千組，每月暢銷約300個，優惠價3,399元享15%回饋，換算再省下509元；林美秀、吳淡如代言月銷萬件的石墨烯懶人塑崩褲，優惠價4,980元，折扣再省747元；月銷量破百組的SHISEIDO資生堂百優精純乳霜，優惠價2,340元，可再享15%回饋，等於省下351元。
▲「中元普渡祈福好物」專區，方便消費者線上採齊普渡所需用品。（圖／東森購物網提供）
本周末8/22（日）就是中元節，雖然防疫已降至二級，東森購物網為鼓勵用戶減少出門，特別開闢「中元普渡祈福好物」專區，普渡零食66折起，也推薦整箱購買，如「華元全家平安福箱派對零食箱」特價只要99元，「旺旺拜月半飽平安零嘴餅乾組合」特價139元，「旺旺五拜有保庇的全素綜合零嘴餅乾組合」優惠價199元，也有「中元普渡拜拜小資9件組」優惠價599元，無論是小家庭、單身族或企業公司，線上就能一次買齊普渡所需用品，就連金紙也推出優惠最低257元起，只要動動手，一單搞定祭祀供品。
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