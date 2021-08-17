搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

▲▼搶五倍券商機，宜縣議員陳文昌（上圖左1）建議縣府每月抽1棟宜蘭厝共送10棟。（圖／記者游芳男翻攝，下同）
記者游芳男／宜蘭報導
宜縣民進黨團17日批宜縣府搶五倍券商機方面，至今是無消無息。而縣議員陳文昌更強烈建議，每月抽一次宜蘭厝，吸引外縣市商機進來宜蘭。縣府秘書長林茂盛表示，不會考慮贈房方案，但相關預算會做最佳調度，讓民眾有感及促進宜蘭各行各業發展。
宜縣民進黨團表示，疫情趨緩，行政院從7月中開始提出即將再度發放振興券，搶救受創嚴重的產業、振興內需經濟，各縣市政府也從上週開始陸續推出加碼方案，絞盡腦汁思考如何將振興商機留在家鄉。但宜蘭縣政府至今卻無消無息，加碼振興相關措施完全不見蹤影，全國已經從紓困走向振興，宜蘭縣政府卻一如前幾月的被動、消極。
黨團成員縣議員陳文昌說，要把商機帶進來宜蘭，可以考慮「天天送、月月抽」，如果留在宜蘭過夜，天天送宜蘭縣農產品，每月抽一次宜蘭厝，共送10棟，以利吸引外縣市商機進來宜蘭。
縣府秘書長林茂盛表示，抽送房子耗資甚鉅，不如把經費拿去做其他振興規劃，所以，不會考慮贈房方案。另，縣府會討論促銷措施，提出「讓民眾有感、眼睛為之一亮」的振興方案，並盡快提到議會審議。而停辦童玩節所剩的經費，會優先使用在振興方案。
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