「彰化好物購」創億元商機　東森購物網消費「抽機車」好禮獎不完

▲彰化縣政府與東森購物網合作設立「彰化好物購」專區，提供彰化在地優質產品，縣長王惠美更不遺餘力多次親上東森電視購物《東森農場》系列節目，推廣彰化在地農產品。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

去年因應新冠疫情衝擊，彰化縣政府與東森購物網合作設立「彰化好物購」專區，提供眾多彰化在地優質產品，半年多時間就在東森購物網創下1億元商機，為了感謝消費者支持，彰化縣工策會與東森購物網特別舉辦「你敢買、我敢送」購物抽獎活動，即日起在東森購物網「彰化好物購」購買彰化標示「優選」之商品，單筆消費不限金額，就有機會把YAMAHA機車抽回家，接下來還會推出專屬會員的「月月抽」、「週週抽」活動，每月抽好禮包括Dyson V7 Fluffy無線吸塵器、iphone12 64G、Switch紅藍主機及Panasonic蒸氣烘烤爐等，每週更加碼抽3名AirPods藍牙耳機及1名SANSUI 山水55型4K HDR液晶顯示器，甚至未來還有機會抽iphone13 64G，獎品總價值超過200萬元。

彰化縣政府與東森購物網合作開設「彰化好物購」專區以來，透過5大主題行銷活動，從去年11月到今年6月，「彰化好物購」在東森購物網就創下超過1億元以上營業額，銷售成績可觀。彰化縣長王惠美更不遺餘力多次親上東森電視購物《東森農場》系列節目，推廣彰化在地農產品「社頭友善珍珠芭」、「彰化溫室早春葡萄」及彰化漁會推出「牛轉鱻饗禮盒」，檔檔熱銷。

▲彰化縣長王惠美（左3）今年4月親上東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣「早春葡萄」，一開賣就造成搶購熱潮，節目還沒結束，550組迅速秒殺。（圖／記者徐文彬攝）

王惠美說，今年5月本土疫情升溫，使得線下實體消費緊縮，衝擊地方產業及民生經濟，如今疫情降溫逐漸解封，希望透過抽獎活動，能振興經濟刺激買氣，擴大彰化城市行銷，也創造消費者、彰化、廠商三贏的佳績。

彰化是「中小企業原鄉」，在地優質產品眾多，「彰化好物購」專區能以高品質且最優惠價格分享給消費者，彰化在地美食首先推薦美糧村一口糖心牛軋蛋捲2盒，網路價860元，現在優惠只要599元；新宏鹿港麵線老薑麻油風味10包，市價490元，優惠價407元；里昂筍心如意鹹蛋糕4入組，網路價1100元，優惠價1000元；幸美生技花青系列冷凍莓果2包，原價890元，優惠價757元；Dailylook 眼唇卸妝液，原價598元，優惠價299元，民眾只要在家一鍵輕鬆下單，來自彰化的好物即可全部送貨到家。

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