東森創先例！料理之王料理包分潤100萬元給節目選手　王令麟：要做全球華人料理之王

▲東森集團總裁王令麟（左6）今（8/17）日出席《料理之王2》總決賽錄影，為選手加油打氣，也特別頒發100萬料理包銷售獎金，給共同開發料理包的6名廚師，同時霸氣表示疫情過後要邁向國際，製作全球華人的料理之王大型IP。左起為:東森新媒體ETtoday社長陳國君、JET電視台董事長吳健強、廚師鄧惠文、廚師游星淵、上屆亞軍阮紹榮、東森集團總裁王令麟、上屆冠軍陳首宏、上屆季軍施捷夫、廚師黃晶晶、東森直消電商ecKare行銷執行長王世均。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團總裁王令麟今（8/17）日出席《料理之王2》總決賽錄影，為選手加油打氣，並頒發料理之王料理包第一筆銷售獎金100萬元，給第一季共同開發的6名選手，創下台灣選秀節目將產品分潤給選手的先例。王令麟不只要讓年輕人賺到錢，與東森集團創造共同利益，更要持續打造屬於全球華人、年輕人的夢想舞台，疫情過後將製作全球華人的料理之王大型IP，邁向國際。

疫情帶動宅食商機發酵，東森集團找來《料理之王》第一季的優秀廚師們，推薦代言東森農場料理之王料理包，5月一推出即造成轟動，上市至今僅3個月，統計已狂賣55萬包、業績狂飆2,800萬元，成為東森自營品中，常溫調理商品的銷售冠軍。如此佳績讓王令麟都感到驚訝地說，「台灣近兩年受到疫情影響，大家都宅在家裡，也帶動所有料理食品大賣，東森農場與《料理之王》第一屆6位選手共同推出聯名款料理包，能夠賣出好成績，我們也覺得非常訝異，未來將趁勝追擊，推出更多好產品分享給消費者，而節目能夠有長尾效應，也要感謝所有指導老師，大家一起努力讓年輕人夢想成真。」

▲王令麟（中）要感謝阿發師（左1）、瑞德Fred（左2）、lulu黃路梓茵（右2）、王凱傑（右1）等指導老師，大家一起努力為年輕人築夢。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼《料理之王》第一季6位優秀選手推薦代言東森農場料理之王料理包，上市至今僅3個月，已狂賣55萬包，上屆冠軍陳首宏（右3）說，「很感謝東森給予我們這群年輕廚師可以料理跟圓夢的舞台」。（圖／記者湯興漢攝）

東森農場料理之王聯名料理包共有6種口味，包含黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、義大利麵醬-蛤蜊海鮮、義大利麵醬-蕃茄蘑菇，可於東森購物全通路購買，特別的是，產品總銷售額撥出5%分潤給共同開發料理包的6名廚師，是選秀節目從未有過的首創。王令麟提到，「《料理之王》節目不只是收視率、點閱率高，第一季與6位廚師合作的產品更是大賣，這樣的創意構想要感謝王偉忠， 因為東森有東森新媒體ETtoday以及新零售東森購物，除了做節目，也能夠賣東西，於是想到透過分潤方式，一來可以讓設計產品的年輕朋友站到前面，也可從消費者意見中持續精進、改進產品，不只有成名機會，又能獲得收入。」

▲王令麟表示，東森集團願意分享給年輕人機會，只要願意付出，有所成績，可與東森集團創造共同利益。（圖／記者徐文彬攝)

王令麟表示，從聲林之王到料理之王，東森集團願意分享，為年輕人創造舞台、給予機會，只要願意付出、有所成績，可與東森集團創造共同利益；為了創新並帶來更好的產品銷售，預計9月將再推出新口味，針對第二季優秀的選手也有計畫開發料理周邊商品，要讓年輕廚師有錢賺，同時也預計明年開始在海外推廣上市，透過面向200多個國家的草莓網，讓全球華人甚至海外人士也能夠享用美味料理包，目標明年完售200萬包，創造1億金額，東森農場與東森料理食品也將持續發展，不只是6個品項，未來更將規劃開發10至30個品項。

「東森集團從台灣出發，要做全世界華人的料理之王」，王令麟霸氣宣言，未來疫情過後，於香港、深圳、上海也將舉辦全球華人的料理之王，吸引更多年輕人加入。此外，常溫料理食品市場一年產值上看12億元，且持續成長，看好料理包市場商機，東森購物推出6款料理包不僅在電視購物賣到缺貨，吸引超過2萬名東森顧客購買，另一強勢通路東森直消電商ecKare也賣出超過4萬包，王令麟預估，全年可望衝出5,000萬元東森農場料理包營收，再加上晶華牛肉麵、阿一鮑魚等調理食品，2021年東森購物整體料理包總業績上看5億元以上。