388公里的愛與傳承　屏東大成國小轉型公辦民營實驗小學

▲新埤鄉大成國小轉型公辦民營的實驗小學 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為了促進教育多元化發展，屏東縣府決定將位於新埤鄉的大成國小自110學年度轉型公辦民營的實驗小學，17日由縣長潘孟安、財團法人臺北市關渡文化藝術基金會董事長陳愷璜、雲門舞蹈教室董事長温慧玟在大成國小舉辦簽約記者會，期許穿越388公里的愛讓大成國小成為培育「生活藝術家」的搖籃。

潘縣長表示，在少子化的潮流下，多元管道地讓每一所學校都具有特色，培育出優秀的下一代，是非常重要的教育工程，非常感謝關渡文化藝術基金會董事長，也是國立臺北藝術大學校長陳愷璜先生，媒合北藝大校友藝術家、雲門舞集舞蹈教室與社會各方資源挹注，願意來到388公里外的大成國小，接手這所公辦民營的實驗小學。

陳愷璜董事長說，大學的社會責任是要身體力行的，台灣已經面臨少子化、高齡化社會，這些危機必須大家來共同承擔，因此，關渡基金會願意來到屏東跟縣府、學校、孩子們一起努方，把大成國小打造成藝術專長的實驗小學，成為日後台灣各地複製相同經驗的養分供應站。

在雙方簽約之後，地方都對大成實驗小學充滿期待，縣府表示，走過一甲子的大成國小，蛻變為藝術共榮的實驗教育基地後，會帶領學生建構自信、提升學力，用身體律動打造學習「心」動能，讓每一個孩子都能成為「生活藝術家」，透過「藝術」和「教育」實踐，活化地方文化動能，培育充滿美學的新世代人才。

►Her今天推出「SK-II R.N.A.超機能緊緻彈力精萃」30ml，原價3500元、特價1650元