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開砂石車載心肌梗塞友人就醫　遇假日車潮慘了！改搭警車衝醫院

▲枋寮警分局加祿派出所警員曾俊維、陳俊宏協助讓許姓男子及時就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局加祿派出所警員曾俊維、陳俊宏協助讓許姓男子及時就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

潘姓男子駕駛砂石車欲載疑心肌梗塞的許姓友人就醫，卻遇到周末收假北上車流，擔心友人狀況，趕緊求助枋寮警分局加祿派出所，警方獲悉，駕駛巡邏車鳴笛開道，及時讓他趕到醫院，救回一命，讓他們很感激。

▲枋寮警分局加祿派出所警員曾俊維、陳俊宏協助讓許姓男子及時就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局加祿派出所警員曾俊維、陳俊宏協助讓許姓男子及時就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

前(15)日下午3點多，有一名潘姓男子匆忙跑進枋寮分局加祿派出所，稱其年約40歲許姓友人突然心臟極度不舒服，人趴臥在砂石車副駕駛座上，準備前往最近醫院急救，但遇上周末收假北返車輛車速緩慢，心裡很著急，看到路旁有派出所，便趕忙請警察協助。

當時派出所內的值班警員曾俊維確認後，立即通知備勤警員陳俊宏支援，考量砂石車體積過於龐大且遇假日收假車潮，加上許姓男子表示心臟極為不舒服，疑似心肌梗塞。

由於情況危急，等待救護車前來如遇塞車恐生危險，警方駕駛巡邏車鳴笛護送緊急送醫，原本要15分鐘路程，不到5分鐘就順利抵達醫院進行治療；潘民表示兩人原本在楓港地區北基加油站附近進行施工作業，工程進行一半許民突然說心臟非常不舒服，幸警方及時幫忙，才得以及時就醫。

枋寮警分局長簡彥匡呼籲，長者或罹患心血管疾病的民眾，平時均應多留意身體狀況，隨時自我檢查，適時告訴親友近期身體狀況，提高警覺讓親友在突發狀況時，能即時因應處置。另民眾若發現身體出現異常狀況請盡速就醫，突遇緊急狀況可聯繫鄰近派出所協助。

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關鍵字：

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