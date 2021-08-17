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他嘆「思樂冰重量杯」熱賣卻消失！鄉民揭退燒關鍵：後面喝得很累

▲▼思樂冰。重傳LOGO。（圖／資料照）

▲思樂冰全盛時期還推出過重量杯。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

八年級生對於「思樂冰」有共同回憶，以前下課都會衝到超商，就為了這杯銅板價的冰沙，當時風靡到大人小孩都愛喝，不過現在幾乎買不到，只有少數分店還有在賣。網友好奇，思樂冰夏天明明銷量極佳，為何7-11要停賣，寧願改成製作較麻煩的現萃茶呢？

原PO在PTT表示，以前思樂冰還有推出「重量杯」，超大杯冰沙讓你喝到飽，夏天來上一杯真是沁人心脾，他都習慣混和不同口味，並且把冰沙壓實壓緊，拿起來十分紮實具有重量感，是學生族群的最愛，但幾年前卻突然大量消失，僅剩下部分店家有販售，「為啥7-11寧願賣那種要店員動手做的啥現萃茶，也不賣可以讓客人自助的思樂冰重量杯？」

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▲▼思樂冰。（圖／翻攝自PTT）

▲思樂冰喝到後面會太甜。（圖／翻攝自PTT）

網友指出，思樂冰主要是小學生在買，對大人來說過於甜膩，所以曾經流行過一段時間就退燒了，加上機台難清潔、客人常把地板弄得濕黏，所以越來越少門市有販售，「以前常喝，後來覺得好甜」、「小肥宅以前不是都裝到滿先偷喝幾口，再蓋起」、「很難清，而且給小鬼自己裝總是噴得到處都是」、「第一口好喝而已，後面就喝得很累。」

據了解，現在還是有部分分店設有思樂冰機台，搜尋7-11網站點選門市查詢，並勾選「思樂冰」，即可查詢自己的縣市哪裡有賣思樂冰，像是台北市僅剩下萬華區、內湖區、士林區以及北投區4地區有賣，價錢一樣是銅板價，目前有芒果、草莓、沙士3種口味。

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