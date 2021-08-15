取貨險被店員「報警處理」她委屈公審！真相反炸鍋：妳有問題

▲原PO要到超商取貨，結果被店員開罵。（示意圖，非當事超商／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我是犯了什麼法？這個店員在5、6個客人面前大聲斥責我，說要報警處理我。」一位女網友14日發文控訴，她到超商要取貨，看到店員在忙，便自己去找了包裹拿到櫃台，被店員驚斥「小姐！妳不能自行拿包裹！」讓她很委屈。沒想到，事後有網友還原真相、為店員抱屈，而兩邊態度也意外引發論戰。

女網友14日在臉書《綠豆嘉義人》貼出店員照片，說她當時看到對方在忙，就自行拿了包裹到櫃台，要讓店員掃條碼。結果對方看到之後，就大聲斥責她「小姐！妳不能自行拿包裹！」讓原PO更委屈的是，店員還說「妳知道妳這樣自己拿包裹，我是可以報警處理妳嗎？這不是商品！」

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據女網友描述，店員甚至還氣到摔桌上的東西，被在5、6個客人面前斥責，還差點遭「報警處理」，讓她不禁直呼「請問我是犯了什麼法？」之後還補充，聽說店員已被罰錢，還要上服務禮儀的課，不知道真假，她會再追蹤。

▲原PO發文公審店員，真相曝光後，不少人認為一開始錯就在她自己。（圖／翻攝自綠豆嘉義人）

結果，就有店員友人在留言處現身，替當事人澄清，「我朋友說，他們店明明有貼不要自己拿貨的！」並貼出店裡告示的照片，無奈表示「這客人還打去總公司，說我這店員朋友太囂張……」

貼文一出，就有人覺得女客人有點太誇張，「本來就不能拿吧？就算妳是好意要幫忙」、「妳自己去那邊拿貨當然有問題啊，誰能保證妳拿的是不是自己的貨？要是別人的貨物不見了，店員怎麼辦」、「發店員照片也太不厚道了」、「人家早已經貼了字條提醒，客人不要自行拿取貨品了。」

不過，也有網友認為，這件事兩邊態度都不太OK，「我還是認為店員的反應有點過度」、「客人有不適切的地方，店員態度也有問題」、「如果要把情緒這種東西po上來，兩方面來說，說不完」、「反正就自己拿就不對，態度不好也不對」、「有一種東西叫監視器，調出來就知道是非了，店員情緒反應和言詞上用詞口語和顧客可否擅自取貨？說清楚講明白！」