「金煌芒果」驗出殺蟲劑　汐科知名賣場急下架回收

▲新北市政府衛生局抽驗中元應景食品。（圖／新北衛生局提供）

記者楊蕓／新北報導

中元普渡將至，新北市衛生局抽驗應景食品，發現「家樂福汐科店」販售的「金煌芒果」驗出殺蟲劑，立即要求業者下架回收，並移請供應商所轄地之衛生單位追查。

新北市政府衛生局抽驗祭祀用水果、豆製品、魚肉煉製品、糕粿產品等中元應景食品，檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、農藥殘留及非准用添加物，另針對飲冰品檢驗腸桿菌科、沙門氏桿菌等指標性病原菌，共抽驗98件產品，結果計有1件芒果不合格。

食品藥物管理科長楊舒秦17日指出，「家樂福汐科店」販售的屏東產「金煌芒果」，檢出殺蟲劑「陶斯松0.04ppm（標準：不得檢出）」，已命業者下架回收，並移請供應商所轄地之衛生單位追查。有關農藥殘留超標已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，可依同法第44條處分6萬至2億元罰鍰。

楊舒秦表示，食品業者應善盡自主管理責任，選擇信譽優良的供應商，並索取進貨憑證或檢驗合格證明。民眾選購祭拜供品或飲冰品時，應妥善保存並儘早食用完畢，切勿購買來路不明、過於鮮豔慘白或有刺激味的產品，蔬菜水果食品烹調食用前先以清水浸泡並沖洗，可有效去除殘留的農藥，確保食用安全。