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「硬筆書法比賽」成績揭曉　內埔警：潮昇國小洪寀宸奪冠

▲內埔警分局「硬筆書法比賽」，由潮州鎮潮昇國小洪寀宸奪冠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局「硬筆書法比賽」，由潮州鎮潮昇國小洪寀宸奪冠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局110年青春專案「硬筆書法比賽」，經網友票選及遴聘國中老師及社會人士參與評分，由潮昇國小洪寀宸小朋友拿到冠軍，17日公開頒獎，獲獎小朋友拿到智慧型手錶，樂不可支。

▲內埔警分局「硬筆書法比賽」，由潮州鎮潮昇國小洪寀宸奪冠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局「硬筆書法比賽」，由潮州鎮潮昇國小洪寀宸奪冠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警分局考量疫情，不舉辦「飆汗不飆車」的鬥牛賽，於7月改舉辦「硬筆書法比賽」，讓久未上學的小學生，拿起筆，練練字。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

比賽至7月底截止，該分局為提高活動熱潮，將參賽之作品公布於分局臉書，由網友票選「心目中的第一名」，占比30分；另為昭公允，聘請內埔國中國文老師及有書法專才之社會人士擔任評審，於會議中逐件評分，並當場計算成績，公布名次。

比賽結果，潮昇國小洪寀宸的作品，最獲青睞，另佳作兩名分別為四維國小黃楷軒及東寧國小孟可芯。3位得獎小朋友今(17)日頒獎，由副分局長吳政杰頒發每個人各1支智慧型手錶及福袋，小朋友拿到獎品樂不可支，開心的說每年都要來參賽。

該分局表示，比賽期間，雖有家長來電洽查，希望開放其他縣市的小學生參賽，惟分局幾經討論，仍決定不變更賽事規則，將權益保留給轄區小朋友參賽。

另該分局國小組著色比賽也陸續進入評分階段，及國中(小)組徵文比賽從16日開始收件。分局長蔡耀順表示，舉辦青春專案非群聚式比賽，旨在宣導學子反詐、反毒、反飆車及反性騷擾，寓教於樂，讓小朋友在正常的環境下快樂成長。

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