竹山秀傳醫院新設心導管室　為急性心肌梗塞患者與閻羅王搶時間

▲竹山秀傳醫院新設的心導管室將急性心肌梗塞的「阿吉叔」從鬼門關拉回（下同）。（圖／翻攝「竹山秀傳醫院」官方粉專）

記者高堂堯／南投報導

在警界服務的「阿吉叔」因工作關係而作息不定、每天睡不到6小時，但不菸不酒也有運動習慣，怎料日前卻因胸口嚴重悶痛、上腹痛而送往竹山秀傳醫院急診，醫師發現是急性心肌梗塞，立即安排阿吉叔進入院方剛建置4個月的心導管室、花40分鐘就完成心導管手術，幾天後就能出院，阿吉叔直呼：「還好竹秀有設置心導管室，不然我可能也沒機會和閻羅王搶時間了！」

竹山秀傳心臟科醫師蔡鴻義說，急性心肌梗塞是因供給心臟肌肉細胞養分的血管完全阻塞，或幾近完全阻塞，短時間內造成心臟肌肉細胞受傷，致使心臟肌肉流失，併發心律不整及心臟破裂的危險，若未能及時急救，極可能喪命，即使於急性期存活下來，日後併發心臟衰竭的機會也大為增高。

蔡鴻義指出，急性心肌梗塞常見之致病因子有心血管疾病家族史、抽煙、糖尿病、體重過重、生活壓力大等，常見徵象有胸痛且反射至左肩、頸部、下巴、背部，休息後無法緩解且胸部有壓迫感，持續疼痛超過30分鐘，還有全身出冷汗且頭暈、臉色蒼白、四肢冰冷、無力，少數病人會合併有噁心、嘔吐或胃部不適，嚴重者會呼吸困難，甚至休克以致危及生命。

竹山秀傳醫院指出，南投縣老年人口比例年年升高，加上觀光客眾多，過去常發生病患因心肌梗塞而送醫急救，但過去因未設置心導管室，只能在急診室做初步處理、維持生命徵象，再轉至他縣市醫院接受治療，轉院過程不僅讓病人或家屬感到難熬不適，更可能錯失治療黃金時間、徒增死亡風險。

院方表示，自今年4月設立心導管室後，已成功拯救多位心肌梗塞病人，病人於黃金時間內打通血管，大幅減緩心臟的傷害，進一步降低病人心肌梗塞復發率及死亡率，更能縮短病人住院時間，及早治療痊癒、減少患者和家屬遺憾。



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