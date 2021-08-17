東港碼頭白牌車非法載客慘了　賺200元被罰10萬+扣照4月　

▲屏東監理站會同警方攔下白牌車違規載客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站會同警方加強稽查白牌車載客作業，在東港碼頭附近攔查一台白牌車違規載客，雖司機表示載好友到高雄，惟乘客指車資200元，被依違反公路法規定，當場舉發處10萬元罰鍰，並吊扣司機駕照及違規車輛牌，大呼划不來。

為保障民眾乘車安全及杜絕防疫漏洞，屏東監理站會同屏東縣政府警察局出動2組人力到東港、枋寮白牌車易出沒熱點加強取締作業。

稽查小組於近日在東港碼頭附近，針對可疑車牌號碼加強攔檢，發現1輛白色自用小客車載送民眾到高鐵左營站，攔查後訪談乘客及司機，白牌車司機辯稱是幫忙接送朋友到高雄，但乘客向稽查人員坦承向司機支付1人200元之車資，司機當場百口莫辯。

屏東監理站站長洪美芳表示，未經申請核准，以自用車輛經營計程車客運業，違反公路法第77條規定，將依情節輕重，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業之車輛牌照及駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領；提醒駕駛人千萬不要以身試法。

該監理站呼籲，白牌車沒有投保相關保險，萬一發生交通事故恐求償無門，且不會有實聯制登記，不僅疫調足跡難掌控、車輛清潔消毒恐未落實，搭乘白牌車很有可能成為防疫破口，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者提供交通接駁，才能保障自身安全與權益。

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