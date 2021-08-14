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特警垂降攻堅畫面曝！破門神器同步上場　詐團成員刷一排

▲攻堅員警從頂樓垂降封鎖犯嫌逃跑。（圖／桃園警分局提供）

▲攻堅員警從頂樓垂降封鎖犯嫌逃跑。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

38歲鄭姓男子招募7名成員組成詐騙集團，並以微信帳號偽稱身分隨機交友，勸誘對岸民眾投資足球聯賽運彩博弈，已有數名大陸民眾受害損失台幣數十萬元。而為躱避警方查緝，鄭男將機房設在桃園一處公寓5樓並裝設監控器材，攻堅的桃園警方則兵分2路由正門及頂樓垂降一舉將鄭男等8人查緝到案，並查獲電腦、手機等相關證物依法移送偵辧。

▲▼警方計策成功破門而入將鄭男等8全數逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方計策成功破門而入將鄭男等8全數逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方計策成功破門而入將鄭男等8全數逮捕。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，日前接獲情資，鄭姓男子於桃園區某公寓內設置機房，招募7名成員組成詐騙集團，加入微信帳號偽稱身分隨機交友，待稍熟識後即勸誘對方投資足球聯賽運彩博弈，被害人匯出款項即遭封鎖，已有數名對岸民眾遭詐騙損失台幣數十萬元。

▲查扣手機等相關證物。（圖／桃園警分局提供）

▲查扣手機等相關證物。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局立即由偵查隊及埔子派出所組成專案小組進行蒐證監控，並報請桃園地檢署檢察官指揮，專案小組成員發現該集團為躲避警方查緝，將機房設於5樓，並有裝設監控器材，員警為避免打草驚蛇，擬定了攻堅計畫，於13日持桃園地方法院核發之搜索票，由保安警察大隊特殊警力配合兵分兩路攻堅。

警方專案小組一組攀爬至頂樓後再垂降至機房外陽台，封鎖嫌犯逃亡路線，另一組由正門持器具攻入，一舉將鄭男等8人(5男3女)全部查緝到案，並查扣電腦、手機等相關證物，全案依詐欺罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦，鄭姓主嫌在桃園地檢署複訊後，承辦檢察官雷金書並向桃園地方法院聲請羈押獲准。

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