屁孩組史上最窮詐團！總部才3.9萬現金　還兼賣電子煙維生

▲警方武裝攻堅詐騙集團總部（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

以葉姓男子為首7名20歲左右詐騙集團，因受到警方與金融機構行員合作成功阻詐多起，10日晚被警方破獲詐騙集團總部時，不僅才起出3.9萬元現金，總部還為支付每月7、8萬元商辦大樓租金，不得不「度小月」兼賣電子煙來維持集團運作，著實讓查獲員警驚訝不已，堪稱查獲史上最窮詐騙集團。

▲▼警方嚇令詐騙集團成員趴下，迅速壓制。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局連日與轄內金融機構行員合作，成功阻止10多起投資、假交友等詐騙案件，為民眾保住血汗錢。該分局偵查隊幹員循線偵知，19歲葉姓男子招募約20歲左右5男1女於5月底共組詐騙集團，並於桃園區介壽路某商辦大樓設置詐騙機房，以交友為藉口，隨機誘使民眾加入Line群阻，再鼓吹對方投資外匯、虛擬貨幣等，被害人一時不察即落入詐騙陷阱。

▲詐騙集團內查獲1000多支電子煙。（圖／桃園警分局提供）

為徹底消滅該集團，桃園分局與刑事警察局偵查第九大隊第二隊組成聯合專案小組，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，經長期蒐證監控，聯合專案小組研判時機成熟，10日20時40分許由保安大隊荷槍實彈警力支援，持搜索票進行攻堅查緝，將葉男及其他6名集團成員一舉成擒，起獲電腦及39000餘元贓款，另查獲電子菸1000多支。

陳男等人供稱係因警方與行員強力介入勸導阻詐，使民眾不易受騙匯款，以6月「營業額」才得手6萬元，根本不夠支付1個月7、8萬月房租，故另於群組賣電子煙以維生計，全案偵詢後依詐欺罪嫌及違反藥事法移請桃園地方檢察署偵辦。

►超級明星商品打造透亮水煮蛋肌