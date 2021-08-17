他「租帳戶換現金」約面交　遭詐團軟禁4天！友人報警獲救

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在網路上得知「租帳戶換現金」，跟友人說要前往卻消失4天，友人得知男子所在地後報警，警方前往大亞百貨的日租套房，並在房間內發現3名詐騙集團成員；男子脫險後表示，當時要租銀行帳戶，但對方怕他報存摺失竊，才要求在日租房「待4天」。

警方調查，28歲的楊姓男子，日前在滑手機時，發現一個臉書社團，其中有人貼文「租存摺換現金」，隨即聯繫對方，對方要求到忠孝西路上的大亞百貨面交，楊男出發前還跟友人透露此事，但沒想到一進房門就被對方軟禁。

▲男子看見網路刊登出租帳戶，上門卻反被彭姓男子等3人軟禁4天。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，涉案的30歲彭姓男子與2名年約20歲的祝姓、高姓男子，將楊男帶至日租套房，楊男交付帳戶後卻沒有放人，藉口「怕你租了帳戶，又跑去掛失」，怕租了帳戶無法使用，要求楊男在日租套房內待4天。

彭男等3人輪流幫楊姓男子買食物，並陪同楊男待在套房內，楊的友人發現楊消失多日，又獲悉楊要大亞百貨日租套房面交，隨即向警方報案。警方循線逮捕彭男等3人，訊後依照詐欺、妨害自由等罪嫌送辦。

▲楊男(中)前往面交帳戶，對方卻以「怕你掛失」軟禁楊4天，友人(右)發現楊失聯報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

彭嫌等3人落網後表示，自己也是受人之託來收帳戶，對方告知是關於博弈的帳戶，沒想到是詐騙，警方初步懷疑彭男等人說詞，懷疑該處就是俗稱的「收簿房」，也將循線追查上游詐騙集團，也呼籲民眾切勿受騙上當。

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