假檢調得手後又來　警埋伏壓制車手

▲壯碩的王姓車手被一擁而上的員警壓制在地。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

64歲林姓婦人遭假檢調詐騙，先遭騙走23萬元現金和飾後，歹徒食髓知味欲再詐50萬元，林婦警覺有異向警方報案，11日依歹徒指示提領並交付50萬元時，由跟監員警一擁而上將前來取款的24歲王姓車手逮捕，全案依詐欺罪嫌移送辦。

▲▼員警逮捕王姓車手後移送法辦。（圖／中壢警分局提供）



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警方調查，中壢分局自強派出所日前接獲報案，林姓婦人稱疑似遭詐騙集團詐欺，歹徒以假檢察官身分，來電告知她名下帳戶涉及刑案，若不將帳戶內存款交付安全帳戶監管將移送法辦，還以偵查不公開為由，威脅林婦不得告訴任何人，林婦心生害怕先依指示面交23萬元和金飾。

▲警方成功攔阻詐騙保住被害人50萬元。（圖／中壢警分局提供）

食髓知味歹徒又再度施以話術欲騙取林婦金錢，因面交金額達50萬元，林婦驚覺有異遂至自強派出所諮詢有關與假檢察官聯繫事宜，經所長黃冠貿與員警向林婦解釋溝通後，林婦才自知遭詐騙並同意配合警方偵辦。

警方於是協助被害人與詐騙集團斡旋後，詐騙集團再指示提領並交付50萬元，經警方跟監埋伏，於昨日11時許在桃園市中壢區陸光一街發現身材壯碩24歲王姓車手，埋伏優勢警力一擁而上迅速將王男壓制在地逮捕，並查扣作案用手機1支，全案依詐欺罪移送桃園地檢署偵辦。

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