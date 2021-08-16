三角錐被撞倒啟動連線！員警肩燈同步閃光　可爭取時間避危險

▲花蓮吉安警分局獲配發「警報型警示燈」。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為強化第一線員警交通事故處理安全，花蓮吉安警分局日前獲配發21組「警報型警示燈」，該警示器可擺放在交通錐上，並與員警身上的肩戴型警示燈連動，只要交通錐被車輛撞倒，員警身上的警示器會同步閃光、聲響、震動，讓警員有更多反應時間，避免意外造成傷亡。

▲警示器可擺放在交通錐上，與員警身上的肩戴型警示燈連動。

警方表示，警員處理交通事故或執行路檢時，面臨夜間視線不良、天候不佳或酒駕、毒駕與疲勞駕駛等各種不確定的危險因素，員警處理事故時遭後車追撞造成的死傷意外，經常引發社會關注，因此，警報型警示燈扮演著「交通管制預警系統」重要角色，能讓員警多一層保障。

▲交通錐被車輛撞倒，員警身上的警示器會同步閃光、聲響、震動。



透過事故現場部置無線智慧防護網，如有車輛撞倒交通錐，警報型警示燈於1秒內會同步觸發警報裝置，員警身上的肩燈接收後同時啟動閃光、震動及聲響警報功能，能替現場處理員警爭取到1至2秒的反應時間，及時閃避現場危險，以提升執勤安全。



吉安警分局表示，聯外道路及樞紐要道交通流量大，員警夜間在道路上執勤風險較高，執勤安全更不可忽視，透過強化執法裝備、改善執法器材以提升執法品質及安全，一直是警方長期以來不變的方針，建立無線智慧防護網，是對執勤同仁生命安全的最大保障。

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