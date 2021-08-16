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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：視訊麟洋配有事先聯絡　楊蕙如講的話聽聽就好

▲▼柯文哲與李洋、王齊麟視訊。（圖／翻攝王齊麟臉書）

▲柯文哲與李洋、王齊麟視訊。（圖／翻攝王齊麟臉書）

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲日前與羽球國手李洋、王齊麟視訊，卻遭網紅「卡神」楊蕙如爆料，柯文哲打電話給王齊麟之前，完全沒有事先通知。對此，柯文哲16日表示，事先一定都有聯絡，「楊蕙如講的話聽聽就好」。

柯文哲13日與東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟視訊，王齊麟事後在臉書分享，感謝市長的勉勵，卻遭網友出征。楊蕙如爆料，柯文哲在打電話給王齊麟之前，完全沒有事先通知。

台北市政府16日下午召開防疫因應記者會，柯文哲表示，設籍在台北市的運動選手回來，當市長的不免還是要表達鼓勵、獎勵，「現在人家還在防疫旅館，我都跟他們講說，等到解封以後，餐廳開放當然一定要請」。

柯文哲說，他猜想全國運動會舉辦完後，疫情應該會更趨緩，如果運氣好、疫情沒有再重來的話，就會請他們吃飯，而在視訊前都會事先會跟他們講「幾點市長會打視訊給你」，所以一定都有聯絡。

柯文哲強調，楊蕙如醬講的話聽聽就好，「我佛慈悲、阿彌陀佛」。

楊蕙如15日在臉書爆料，「那天直播根本柯文哲打電話給王齊麟之前完全沒事先通知」，王齊麟是一個非常有禮貌的人，收到台北市長的來電要直播根本不知道怎麼拒絕，一堆人事後跑去酸去罵選手，她實在看不下去。

楊蕙如說，真的覺得有禮貌的好選手真的很可憐，也實在佩服他們的EQ和教養真的太好，讓他們好好享受金牌，讓他們早到開心回到球場上，別再讓這些事干擾他們的表現吧。

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