北市9月實體開學！1行政區達「三分之一學校停課」　直接「全區停課」

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤16日宣布，台北市高中以下學校和幼兒園於9月1日如期開學，並採實體開學為主。針對如果有師生確診，北市停課標準為何？蔡炳坤回應，如果一個學校有2人確診，全校必須停課；若一個行政區有三分之一學校都停課，那就全區停課。

台北市政府16日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤出席，並對北市9月1日採實體上課、雙北面臨疫苗空窗期、政院確定五倍券免付1000元直接領取並推數位加碼、醫生陳佩琪暗批衛福部長陳時中、卡神楊蕙如指視訊「麟洋配」沒通知等問題做回應。

面對學生9月1日必須實體到校上課，如果發生學生或教職員確診，後續清消和防疫SOP為何？蔡炳坤提及，這是非常重要的議題，今早就此議題請柯文哲、專家做討論，過去腸病毒等疾病都有停課相關規定，現階段暫以「一個班若有一個確診，全班就需要做處理，例如停課。」至於要停課多久、採取何種嚴謹措施，柯文哲有交代做進一步研議。

蔡炳坤說，如果一個學校有2個班或2人確診，「當然全校必須要停課！」北市甚至還有想到，如果一個行政區有三分之一學校停課，「那就全區停課。」北市先做此整體思維，細節仍有待專家、學者討論後做進一步說明。

▼台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／北市府提供，下同）