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桃園9／1開學後　鄭文燦：如有1人確診全校停課14天

▲迎九一開學日桃園落實防疫整備

▲市長鄭文燦表示，開學後如有1人確診全校停課14天。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市306所高中以下學校，將在9月1日開學。市長鄭文燦16日於防疫說明會表示，目前全市3萬1,000個教職員疫苗施打率達95.5%，市府將於開學前，完成校園消毒及各項防疫整備、成立防疫小組等措施，同時擬定未來疫情應變計畫，學校如有1人確診，全校停課14天，停課期間採遠距教學，每個學校都要做好「停課不停學」的準備。

另外，市府也會加購1萬5,000台平板電腦，全市平板電腦總數將達3萬台，可提供給停課期間弱勢家庭的孩子使用；而學校將使用用餐隔板，飲水機禁止以口就飲並加強消毒。家庭聯絡簿記錄家庭成園自主健康管理情形，加強防疫管理。室內超過50人、戶外超過100人的活動延期或停辦。

另外，市府食農教育專案，鼓勵國中、國小及幼兒園至休閒農場、觀光工廠及環境教育場所進行戶外教學，預計1位學生補助500元，該專案會在中央開放戶外教學後才會辦理。

鄭市長提到，老人福利機構、身心障礙福利機構、兒童及少年安置及教養機構、護理之家、長照機構等5大住宿型服務機構，除了雙北以外，各縣市可依中央防疫指引開放探視，訪客需完成接種2劑疫苗並達14天以上，或出具訪視前3天內醫療院所篩檢陰性報告證明，為保護住民安全，訪客的防疫規範是必要的。

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