染疫男搭車衝急診！陳時中稱「陰陰陽陽」　爆料醫：應原地採檢

▲蘇一峰爆料有確診者衝急診採檢2次，遭陳時中駁斥。（示意圖，非本新聞當事人／記者呂佳賢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰今（15）早爆料，有名20歲男子入境確診後，竟自行搭車前往急診室採檢2次，搞得醫護人心惶惶。下午指揮官陳時中也在記者會中澄清，該個案非染Delta，Ct值32處於陰陰陽陽階段，由桃園轉介北市衛生局後，安排他搭乘防疫計程車就醫採檢，認為原PO醫師傳達資訊錯誤。針對此爭議，蘇隨後又在臉書回應，「原地採檢會更好」。

本刊今早報導《不信自己確診！20歲男「搭車就醫採檢2次」 醫爆超扯破口：很怒》一文，蘇一峰爆料，有染上Delta變種病毒的確診者搭計程車到醫院採檢2次，讓他氣炸質疑，病人待在隔離所明明好得很，卻三天兩頭搭防疫計程車到醫院急診採檢，「這樣不是大大增加社區與醫療體系的感染風險嗎？」擔心成為另一個防疫破口。隨後衛生局也澄清該名個案基因定序還在等報告中，目前得知染Delta為同國家的另一個案。

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針對該爭議，陳時中說明，第一點是這個病人不是Delta，第二點是病人是在檢疫旅館檢疫完成後，驗出陽性，Ct值32，但因為他在國外確診過，所以有解隔證明，當然染疫解隔後，各國的標準都會比較寬鬆，但因為驗出陽性，北區區管中心有要求他繼續隔離。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

不過陳時中也提到，因為該情況介於陰陰陽陽，所以北區區管中心也安排兩次採檢，採檢出來後，再由專家判定需不需要繼續隔離。陳時中表示，該個案在8/11有做相當程度的抗議，當時北區通知桃園衛生局，後來轉給北市衛生局，目前隔離區域由北市衛生局管轄，也有安排去醫院採檢。

陳時中強調，該個案8/12採檢是陰性，目前8/13結果還沒出來，等結果出來，會由防疫醫師和專家討論後，決定後續程序。另外，針對蘇一峰15日於臉書的言論，陳時中也直言，「我想大家在發布這樣訊息或相關資料的時候，都要很謹慎。」

在陳時中還原始末後，蘇一峰再發文引發網友熱議，「隔離後，居然還2天採檢2次，哪個混蛋放人的？放人放2次？」「沒有公文就直接把人丟過來，疫情那麼嚴重，要給外國人方便，還是要保護醫院？」「重點在報導裡說醫院和確診者都清楚此程序？？？？到底是在？？」但也有人認為，「既然（病毒定序）還沒出來，為何要造謠？」

蘇一峰也在留言處回應，「採檢容易偽陰性，很多人第一次32，接下來飆到20，你要不要冒這個風險。當天急診室的看病病人，外面等待的病人想不想要冒這樣的風險呢？」並認同指揮中心的說法，「同意政府很嚴謹，原地採檢會更好。」