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揚州疫情嚴峻　副總理孫春蘭再開會指導：防院內感染

▲▼外傳孫春蘭會接替蔡奇，擔任北京市委書記。（圖／CFP）

▲大陸國務院副總理孫春蘭。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸揚州新冠肺炎本土疫情嚴峻，國務院副總理孫春蘭11日親赴江蘇揚州坐鎮後，14日再度召開會議，強調下一步重點為防控院內感染，強化督察問責機制。江蘇省官方指出，一但發現改整不到位造成嚴重後果的，要嚴肅追責問責。

《新華社》報導，孫春蘭在14日，就院感防控專門召開調研座談會，指出要採取更具針對性的措施，醫院建設要符合院感防控標準，完善院感防控制度並嚴格落實，切實提高院感防控意識和能力，「強化院感的督查問責」，從根本上防止院感發生。

江蘇省衛健委官網8月15日凌晨0點23分也在官網發布，省內還存在部分醫療機構對院感防控制度執行不到位、人員配備不足、資源調度不及時等問題，各地衛生健康行政部門和醫療衛生機構要引起高度重視。江蘇省衛健委主任譚穎說，一旦發現院感風險隱患，立即責令主體單位開展整改，整改不到位造成嚴重後果的，要嚴肅追責問責。

江蘇此輪疫情自20日南京通報，祿口國際機場清潔工確診後，該傳播鏈不只被認定與Delta變異毒株入侵有關，還往多省市傳播，揚州市也因7月21日，一名來自南京高風險區的婦人，擅自離開到揚州親戚家，還去棋牌室大打麻將，造成超過半個月來，揚州每日通報本土確診案例，多在2位數以上。

目前，江蘇省衛健委通報統計，7月20日至今，江蘇省累計報告本土確診病例796例（南京市235例，淮安市12例，揚州市546例，宿遷市3例）。

為防堵持續不斷的揚州疫情，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭於11日，親赴江蘇省揚州市指導疫情防控工作，考察揚州市公安局大數據中心、淮海路157號院封閉小區、瘦西湖街道五亭社區核酸檢測採樣點等地。

值得注意的是，揚州市政府今晨發布另一通報表示，經市委批准，對揚州市衛健委主任趙國祥在內的12個官員，進行疫情防控不力問題調查後，給予黨內嚴重警告、政務降級，或是撤職、免職等處分，撤職和免職者包括有區委書記、公安局領導等。

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