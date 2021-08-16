台南議長批安南區警民比嚴重失衡　警局說話了…

▲台南市安南區三分局員警編制只有253人，警民比嚴重失衡，台南市議會議長郭信良日呼籲市府要重視此一問題，加緊改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區面積超過107平方公里，人口近20萬人，每月還遞增80到100名的人口數，導致交通及治安事故發生較為頻繁，在此情形下，安南區的員警編制卻仍維持縣市合併前的數目，只有253人，警民比嚴重失衡，台南市議會議長郭信良日呼籲市府要重視此一問題，加緊改善。

郭信良議長指出，安南區的人口數一直在成長，37區中排名第二，僅次於永康區，然而員警的編制卻只有253人，從台南縣市合併前到現在都不曾增加，更別提實際員額往往低於編制人數，這種現象長期以來市府都坐視不理，實在很不合理。

郭信良議長更說，截至去年12月底的數據顯示，全台南37區的平均警民比約為1:420，但是安南區的警民比卻是1:780，超出平均數甚多。換言之，安南區的每一位員警要服務的民眾，要負擔的任務，以及工作的區域範圍，相較其他區，都更為沈重廣大，這實在不是安南區民之福。

為了符合民眾的期待，郭信良議長呼籲市府加緊改善的腳步。短期來說，應進行警察人力調控，要有合理的人員配置，才不會讓地方的治安發生問題；長期而言，市府應好好檢討全台南員警應有的編制，不要只是挖東牆補西牆，才能從根本上予以解決。

台南市警察局回應表示，各分局員警預算員額，係依2010年12月25日台南縣、市合併升格為直轄市時，依合併前原台南縣、市警察局各分局預算人數配置。安南區屬第三分局轄區，該分局預算員額為256人，現有員額則為248人，員警缺額8人，其中4人將待內政部警政署行政警力分發時，就可即予派補。

警察局進一步說明，在衡酌安南區人口、面積、治安及交通等狀況，並兼顧財政負擔之下，2020年度已就該分局請增預算員額8人，2021年度並再次申請預算員額3人，確保分局警力調度彈性，降低員警工作負荷。

另外，警察局刑事警察大隊偵二、四、六隊（計41人）及保安警察大隊第二中隊（計38人）亦駐地於安南區，在無形中能有效提升該區見警率，強化安南區治安維護能量。

警察局表示，考量安南區目前治安狀況穩定，未來將待新進警力派補時，優先考量補足該分局缺額。



「3M細滑牙線棒」1500支，原價1599元，特價948元

