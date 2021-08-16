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社會 社會焦點 保障人權

獨／跟女友吵架想發洩　他燒「棉被一角」免坐牢代價6萬

▲▼棉被。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子在自家陽台燒毀棉被一角還迅速滅火，卻仍因公共危險遭判刑。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

王姓男子與同居女友吵架，趁女友不在家，拿打火機在陽台燒舊棉被，雖然自己立刻撲滅火勢，但房東已報警登門，只能依法送辦。台中地院審結，王男「燒毀」棉被一角，更引發公共危險，事證明確，最後依公共危險罪判2月徒刑，易科罰金6萬元。

判決書指出，南屯區王姓男子租公寓與女友同居，今年2月8日上午11點多，他因為跟女友吵架心情差，看到自己的棉被老舊，竟然在陽台拿打火機燒棉被。他從棉被一角點燃，棉被迅速起火燃燒，雖然有馬上用陽台及屋內水龍頭噴水撲滅火勢，但棉被一角已經燒燬。

有鄰居發現該戶陽台煙霧瀰漫，認為發生火警，趕快通報賴姓女房東。賴女趕緊通報119和警方到場，王男見警察、消防隊都到場，趕緊承認是自己燒棉被，點火的打火機也當場查扣。

承審法官認為，《刑法》第175 條第1 項所說的「燒燬」，是指「燃燒燬損」的意思，也就是標的物已「因燃燒結果喪失其效用」。第2項「放火燒燬自己所有物罪」，行為人除必須有放火燒燬自己所有物的犯罪故意外，還要因此導致公共危險，也是學理所指的「具體危險犯」，行為有危及不特定人或多數人生命、身體、財產安全的可能性存在。

法官審酌，王男在連接眾多住戶的房屋內點火燒毀棉被，確實有造成公共危險的可能，已觸犯第175 條第2 項之放火燒燬住宅等以外之自己所有物罪。他在行為後自行滅火未釀災害，也符合自首，最後判處2月徒刑，可易科罰金，扣案打火機沒收。全案可上訴。

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