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社會 社會焦點 保障人權

「家中鬧鬼」古法驅魔！女火燒自宅　真相出爐

▲▼ 瓦斯爐火（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李姓女子因失戀心情不佳，放火燒屋，卻辯稱家中鬧鬼，且家族有烤火習俗。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台中報導

李姓女子2019年6月，因為失戀心情不佳而有意尋短，竟然將廚房的爐火點燃，投入雜物，放火燒屋，導致火勢延燒，所幸被大樓保全發現，及時滅火而未釀災。事後，李女被依公共危險罪送，卻向法官辯稱，因為家中鬧鬼，她依原住民習俗烤火驅鬼，卻被原民會打臉。台中地院審理後依放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪，判其有期徒刑2年，緩刑5年，並須提供120小的義務勞務和接受法治教育。

李姓女子2019年6月，因失戀心情不好有意尋短，竟在自家7樓的公寓大廈內，點燃廚房爐火，對火源投擲雜物，以擴大火勢，所幸火災警報器被觸發後，大樓保全即時發現，並通報消防隊員滅火，才未進一步釀成更大的災禍。不過李女放火燒屋後，卻偷偷出門，無視保全攔阻，還將門關上，放任火勢不管，導致消防隊還得破門滅火，事後李女被警方循線找到，並依公共危險罪嫌送辦。

偵訊時，李女卻向警方辯稱，因為自己家中鬧鬼，印象中鬼怕火，加上原住民有烤火的習俗，才會將易燃物品投擲到瓦斯爐中擴大火勢，只是後來火勢太大，她被嚇到後就衝出家門，才會導致火勢延燒。

而李女的辯護人也指出，李女當時雖然有向消防員表示，自己是因為失戀想要自殺才引燃爐火，但距離其失戀已經月餘，如李女欲自我了斷，有很多方法可以進行，但是以將雜物投進爐火自殺的方式，跟本聞所未聞，足見其當時精神狀況異常。

庭審時，法官認為李女主張當時家中鬧鬼之超自然現象，屬科學難以驗證之個人說法，亦無客觀證據供參佐，引此不採信其證詞。至於李女表示，原住民有烤火的習俗，向原民會學者求證後，也並未有相關習俗，且現場也未見任何祭祀用品，不採信李女的證詞，判其有期徒刑2年，緩刑5年，同時須提供120小的義務勞務和接受法治教育。

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