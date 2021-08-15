　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女騎士摔倒遭輾斃　他走慢車道「妨礙交通」害命判半年

▲▼行人走在慢車道上，後方機車閃避不及撞上，騎士慘遭後方大車輾斃。（圖／翻攝Google Map）

▲男子走在慢車道，後方機車閃避不及撞上，騎士慘遭後方大車輾斃。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

走路還是要靠邊！柯姓男子走在馬路慢車道上，遭後方黃姓女子騎乘機車擦撞，黃女倒地遭後方曳引車輾壓，送醫不治。柯男否認有過失，辯稱是遭撞，但2次車禍鑑定都認為柯男有過失，法官據此依過失致死罪判他6月，易科罰金18萬元。全案可上訴。

判決書指出，大里柯姓男子2020年2月27日傍晚獨自行走在大里區仁堤路時，行走在道路邊的慢車道，沒有靠右緣也不走人行道。結果一輛機車從他後面騎來，沒注意到前方有人發生擦撞，騎車的黃姓女子因為重心不穩往左傾倒地後，遭後方一輛貨運曳引車直接輾過，造成全身錯輛傷合併骨折，器官損傷引發休克，雖緊急送醫仍宣告不治。家屬怒告柯男過失致死罪。

柯男雖承認他走在慢車道（機車道）上，跟黃女的機車碰撞，但否認自己有過失，辯稱是黃女自己從後方撞他。

法官認為，《道路交通管理處罰條例》明文規定，「行人應在劃設之人行道行走，在未劃設人行道之道路，應靠邊行走，不得阻礙交通。」柯男應行走慢車道並靠右側行走，竟貿然行走於慢車道左側，確實有行人未依規定靠右側行走過失。台中市車輛行車事故鑑定委員會及台中市車輛行車事故鑑定覆議委員會鑑定，均認為黃女「未注意車前狀況」是肇事主因，但柯男「在慢車道未靠右邊行走妨礙交通」，為肇事次因。黃女車禍後傷重不治的結果，與柯男過失確實有相當因果關係。

法官審酌，柯男身為行人疏未注意交通規則，導致被害人車禍傷重不治，讓死者丈夫與家屬承受苦痛，至今仍否認犯行，未能和解賠償，犯後態度不佳，依過失致死罪判6月，可易科罰金。

清潔牙縫最方便

【更多新聞】

全國這縣市派遣打火最龜速！時間長達62.82秒　消防局說話了

《火神》種子爆召回群聚　消訓中心：受訓前已接種將強化防疫要求

極陰年鬼門開！帶白花油避邪網暴動　廖大乙激推「雙尖一圓」

ET快訊
快訊／塔利班進入阿富汗首都！　當地大學已淪陷
無腿渣夫「拋妻棄女」爽娶女大生　背他12年斷臂正宮淒涼現況曝
快訊／北市+1！40多歲萬華女染疫　感染源待釐清
電鍋煮熱湯！她一開蓋眾人崩潰　「1致命錯誤」超噁心
快訊／永和某大樓爆「社區感染」　1869人篩檢出爐
味全龍火球男「發燒不能先發」　總教練曝近況
高端明起預約823開打！　陳時中卻曝「這2點」無法保證
快訊／新北確診足跡曝　5天內去北市、桃園「這2個市場」
快訊／新北婦陪病後確診　匡列8人居家隔離
Baby「頂素顏突吐心聲」　曝相處底線！黃曉明反應掀議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中婦買菜回家　開門見夫靠椅背「纏繞電線」亡

女騎士摔倒遭輾斃　他走慢車道「妨礙交通」害命判半年

「想一次痛一次」單親女遭撞飛昏迷姑姑心疼　婉拒野馬男爸媽探視

想婚頭！高雄婦砸3萬買比特幣助網公　女兒殺出夢碎

預設密碼都同組！外送員鑽漏洞　盜同事帳號接32單賺5千

快訊／司馬庫斯大橋下釣魚　男釣客遭河水吞沒下落不明

獨／狠夫燒妻！他一周前才吹蠟燭慶父親節...甜喊「我扛得住」

超噁畫面曝！基隆豬肉攤「4超肥大老鼠」猛爬…爽啃生肉當自助吧

快訊／三峽民宅惡火再添1死！7歲大兒子今搶救不治…累計4死

夜衝合歡山摔落20米深邊坡！男騎士失去意識　黑鷹吊掛送醫

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

萌娃躲牆角偷吃餅乾！被爸抓包 她嚇傻...下秒甜笑邀爹一起享用

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

快訊／台中婦買菜回家　開門見夫靠椅背「纏繞電線」亡

女騎士摔倒遭輾斃　他走慢車道「妨礙交通」害命判半年

「想一次痛一次」單親女遭撞飛昏迷姑姑心疼　婉拒野馬男爸媽探視

想婚頭！高雄婦砸3萬買比特幣助網公　女兒殺出夢碎

預設密碼都同組！外送員鑽漏洞　盜同事帳號接32單賺5千

快訊／司馬庫斯大橋下釣魚　男釣客遭河水吞沒下落不明

獨／狠夫燒妻！他一周前才吹蠟燭慶父親節...甜喊「我扛得住」

超噁畫面曝！基隆豬肉攤「4超肥大老鼠」猛爬…爽啃生肉當自助吧

快訊／三峽民宅惡火再添1死！7歲大兒子今搶救不治…累計4死

夜衝合歡山摔落20米深邊坡！男騎士失去意識　黑鷹吊掛送醫

核酸檢測竟下巴脫臼！醫1招復位「姿勢好害羞」　網笑：我不乾淨

血庫鬧血荒　820房仲公益日熱血開跑！

快訊／塔利班進入阿富汗首都！　喀布爾大學已被控制

擴大解封範圍？　侯友宜：中央不開放新北就不開放

做工行善團接力修繕　市長夫人慰勞志工加油打氣！

快訊／台中婦買菜回家　開門見夫靠椅背「纏繞電線」亡

美韓軍演明正式展開！將採「電腦兵推」縮減規模：避免刺激北韓

揹無腿夫12年卻被綠！渣男爽開百萬名車娶女大生　斷臂正宮淒涼現況曝

古裝劇又抱又打太費體力　任嘉倫自認「吃出心理壓力」

快訊／北市+1例！40多歲萬華女染疫　感染源待釐清

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

社會熱門新聞

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

3惡煞棒砸檳榔店　「淡定西施」被神出來了

即／驚悚瞬間曝！墾丁酒駕自撞釀1死1命危

野馬男被起底「是磁磚小開」！家族在桃園設廠

野馬男肇事前違規畫面曝　21歲女騎士命危

桃園母「剪斷1歲兒命根」還拍照上傳臉書

野馬哥FB被洗版！孝女親人斥無腦：你最好每天燒香

他帳戶被當人頭很火　女反譏：你敢開嗎！

成大碩生潛水尋找溺亡　相驗結果出爐

獨／狠夫燒妻！他一周前才吹蠟燭慶父親節

小六男被賞巴掌耳膜破裂　求償37萬元下場曝

連長「戴口罩競走5km」體測猝死　高大成說話了

辣妹美甲師下海「處女」賺　嫩男太緊張全招了

更多熱門

相關新聞

單親女遭撞昏迷姑姑心疼　婉拒野馬男爸媽探視

單親女遭撞昏迷姑姑心疼　婉拒野馬男爸媽探視

苗栗21歲巫姓女騎士14日遭闖紅燈、由葉姓男子駕駛的野馬Mustang跑車撞飛，傷重昏迷，事發後葉男父母透露想到醫院慰問，但巫女的姑姑直言，不希望對方前往醫院，「擔心弟弟（巫女父親）反彈」。巫女的姑姑受訪表示，事發至今都不敢讓巫女的爺爺知道此事，家屬每回想一次內心就痛一次，希望孩子快點清醒過來。

年輕男摔車尾椎骨折位移！醫師幫喬回

年輕男摔車尾椎骨折位移！醫師幫喬回

夜衝合歡山摔落邊坡　騎士失去意識吊掛送醫

夜衝合歡山摔落邊坡　騎士失去意識吊掛送醫

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

紅燈躲太陽遭嗆　他回三字經代價出爐

紅燈躲太陽遭嗆　他回三字經代價出爐

關鍵字：

行人車禍機車慢車道過失致死

讀者迴響

熱門新聞

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

《小學堂》小西瓜近況曝光！

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

憂兒面試沒上　深夜12點LINE人資「有錄取嗎？」結果曝

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

前輩氣吼「我就是要摸」啪啪戲來真的

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

澳洲肉柱「浴室跌倒」　NBA生涯恐告終

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面