「愛聽石頭破裂聲音」鐵軌上4次擺水泥蓋　「搞軌怪客」加重判刑

▲新竹搞軌怪客，四次在鐵軌上擺水泥塊，二審加重判刑。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹羅姓男子從去年11月起，4度在新竹縣市的鐵軌上擺放水泥槽蓋與石塊，讓火車輾過，一度造成數百名乘客下車步行轉乘。他被逮後，竟說「愛聽石頭破裂聲音」而犯案。一審將他判刑3年6月，案經上訴，高等法院二審12日宣判，改加重判刑為4年2月。可上訴。

檢方起訴指出，羅男在去年11月18日中午12時24分許，在新竹縣竹北市竹義公園附近的火車軌道上，將50公分見方的一塊四方型水泥製線槽蓋放置在左側軌道上，還在水泥蓋上方再堆疊圓形石塊。這時一部區間列車以每小時95公里之速度前進靠近竹北站，司機員雖發現軌道上有異物，並隨即以第7段最大強度剎車，但列車仍輾壓過水泥塊、石塊，還好沒有出軌。司機員停車檢視後，再前行進站。

當月23日下午6時47分左右，羅男又在同一處軌道放置兩塊四方型水泥製線槽蓋，當時一部區間列車以每小時85公里速度靠近竹北站，列車輾過水泥蓋後彈到第4車廂的車下軔機控制單元銅管，造成銅管毀損大量排氣，列車偵測到大量排氣自動緊急剎車，列車無法繼續行駛。車上約200名乘客只好下車步行到竹北站，另外轉乘，台鐵緊急搶修，延誤3個半小時才正常通車。

當月27日下午5時40分左右，羅男又在台鐵三姓橋站往新竹方向軌道上，放置3塊四方型水泥製線槽蓋，這次列車壓到後，造成列車前方的輔助排障器變形，經司機員停車檢視後再前行進站，延誤約3至4分鐘。當年12月2日傍晚7點左右，羅男又在竹北市竹義公園附近軌道，堆疊兩塊四方型水泥製線槽蓋，這次也被列車壓到。台鐵報警，警方埋伏後，在2天後逮捕羅男。羅男被捕後，供稱「喜歡聽石頭破裂聲音」，所以犯案。檢方依照刑法公共危險罪章中的「損壞軌道致生火車往來危險罪」，提起公訴。

一審法院審理後，認為男子4度在鐵軌上堆積水泥石板，確有造成列車出軌並致乘客傷亡之危險，惡性非輕。但他疑似自閉症及精神官能性憂鬱症影響，犯後坦承犯行、態度良好，一審因此將他判刑3年6月。案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定男子有罪，但加重刑度，改判有期徒刑4年2月。可上訴。

▼搞軌怪客「愛聽碎石聲」，警方當時埋伏順利逮捕。（圖／記者陳凱力翻攝）