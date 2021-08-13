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極陰年鬼門開！帶白花油避邪網暴動　廖大乙激推「雙尖一圓」

▲▼廖大乙建議帶著橄欖籽可以趨吉避凶。（圖／廖大乙提供）

▲廖大乙建議帶著橄欖籽可以趨吉避凶。（圖／廖大乙提供）

記者李忠憲／台中報導

農曆7月該帶什麼避邪，引發網友熱議！民俗專家廖大乙說，綠色植栽有效果，但葉子2天就枯萎不持久。建議可以帶兩頭尖的橄欖籽，趨吉避凶效果最好；金戒指帶金氣，可以讓鬼魂不敢靠近。他也建議大家不要將7月稱鬼月，改稱它們為好兄弟、好姊妹，這樣就可平安度過。

鬼月到來，女網友10日在社群軟體DCARD詢問「有隨手可得的驅邪物？」稱，發現身旁朋友都帶著平安符、佛牌等驅邪小物，甚至有人隨身帶艾草。認為自己應該也要帶一個，「認真問，有這個成分就算？還是要整盆？」有人則留言透露，他都帶有岩蘭草成分的白花油，引發網友熱議。

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民俗大師廖大乙表示，農曆7月網傳帶綠色植栽可以趨吉避凶，防止好兄弟、好姊妹跟。通常用芙蓉、榕樹葉、艾草的葉子，將綠葉摘下來放身上，就有這樣的效果。但葉子過了2、3天就會枯掉，磁場連動力會消失，也因此不持久。

▲▼廖大乙建議帶著橄欖籽可以趨吉避凶。（圖／廖大乙提供）

▲▼橄欖籽兩頭尖，將皮肉吃掉，清洗乾淨，可以用紅紙包起來隨身攜帶。（圖／廖大乙提供）

▲▼廖大乙建議帶著橄欖籽可以趨吉避凶。（圖／廖大乙提供）

他說，建議網友到超市買橄欖，把皮肉吃了留下兩頭尖的籽。橄欖籽是綠色，五行裡屬木最旺，形狀兩頭尖，有姻緣、沒姻緣的看到2頭尖就吞不下去，就可達到驅吉避凶效果。民眾可以將橄欖子洗乾淨晾乾，用紅包紙包起來，放在口袋或包包內，就可以趨吉避凶、逢凶化吉。

▲▼ 金戒指。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 金戒指帶金氣，讓好兄弟好姊妹不敢靠近。（圖／取自免費圖庫pixabay）

廖大乙說，如果沒有橄欖籽，也可以戴金戒指，因為金戒指顯露金氣、金光閃閃，好兄弟好姊妹怕亮會不敢靠近。可以將金戒戴在無名指（第4指）上，男左女右。戴小指的尾戒是防小人，但小人是指人類，戴無名指就是防鬼魂。

他也提醒，民眾不要稱呼農曆 7月為鬼月，你想想如果有人稱你為酒鬼、賭鬼、好色鬼，你會怎麼想？7月出來的幾乎都是無主孤魂、有家歸不得，建議改稱為好兄弟、好姊妹，這樣整個7月都會平安度過。

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關鍵字：

廖大乙七月鬼月好兄弟趨吉避凶橄欖籽

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