最猛抓姦手法！妻找徵信社抓姦　敲破車窗硬開門丈夫全裸入鏡

元配懷疑老公外遇，找徵信社抓姦，竟直接打破車窗開車門拍裸照。示意圖，非當事車輛。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

賴姓女子懷疑林姓丈夫外遇，委請徵信社一同跟蹤抓姦，一行人發現林男與陳姓小三車停高速公路下方涵洞內，要求開車門不成，竟直接敲破車窗開門，對當下全裸的林男拍照錄影。賴女與徵信社4人挨告公然侮辱等罪，最後徵信社與林男和解，效力及於賴女，台中地院判決公訴不受理。

判決書指出，賴姓女子懷疑林姓丈夫與陳姓女子有染，聘請徵信社協助抓姦蒐證。去年4月某日，林男開著母親名下的小客車載著陳女，開到國道3號高速公路某處涵洞內停車。2人以為沒人會發現，在車上翻雲覆雨，殊不知早就被其賴姓妻子與徵信社的人跟蹤尾隨。

徵信社王姓男子先下車，上前要求林男打開車門，但遭林男拒絕。王男與柳姓、姚姓與楊姓共4名男子在取得賴女同意後，竟分持棍棒、鑰匙將後擋風玻璃及左側前後車窗全部打破，王男再伸手入車內打開車門。林男與陳女嚇到驚慌失措，當時全裸的林男來不及穿回衣物，就被拍下全裸畫面。

林男方面對賴女及徵信社4人控告公然侮辱、無故以錄影竊錄他人身體隱私部位罪及毀損罪。妻提告妨害家庭，但妨害家庭罪已除罪化，檢方不起訴。徵信社4人也與林男方面和解，2人撤回告訴，效力及於賴女，法官最後判公訴不受理。

防塵蟎、可水洗、不易變形

【更多新聞】

►恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝 就是台南囂張「野馬」駕駛

►獨／女嬰頭部嚴重骨折死亡 保母判8年！家屬認太輕：上訴討公道

►獨／博弈大亨撈595億2億交保 中檢抗告成功！地院將重開羈押庭