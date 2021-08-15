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社會 社會焦點 保障人權

衛生所護理師偽造訪談記錄　8個往生者「憂鬱評量為0」

▲▼新社區衛生所。（圖／翻攝Google Map）

▲新社區衛生所護士偽造老人憂鬱篩檢資料，遭法院判刑。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

新社區劉姓護士負責老人憂鬱篩檢，透過訪談記錄轄區內老人心理健康狀況，再將資料上傳衛生局。她卻遭查出，訪談資料裡竟有8名亡者還能做憂鬱評量。劉女一度辯稱資料遭竄改，遭起訴後當庭認罪，法官給她自新機會，依犯公務員登載不實罪，判她1年2月，緩刑3年，並應支付公庫10萬元。

判決書指出，劉姓女子2019年10月擔任新社區衛生所護士，負責心理衛生等業務。她在同月18日至29日間，處理「 108 年度衛生所心理健康工作重點」中的「老人憂鬱篩檢」業務時，竟然沒有實際撥打電話訪談個案，再據實填載表單，而是找舊名單填寫。結果，衛生局心理衛生科人員覆核資料時，發現竟然有8名已死亡長者，「憂鬱評量為0」。經通報台中市政風處查處後，將劉女移送法辦。

檢察官當庭開啟該電子檔案給劉女觀覽，劉女一開始否認偽造文書，辯稱都是自己打電話再逐一填上資料，但沒有紙本。檢察官出示衛生所覆核資料出現有亡者資料也出現檔案內，她再辯稱檔案遭竄改。

檢察官另傳來相關人作證，新社衛生所自行調查紀錄，確認劉女是該所唯一負責該項業務，另發現她在短短2周完成228份調查結果，卻沒有該有的紙本訪談紀錄。另外，政風處清查，確認劉女上傳的電子檔案沒有遭人竄改。全案偵結，依偽造文書罪嫌起訴她。

遭起訴的劉女驚覺大事不妙，法院一開庭就當庭認罪，並與檢察官達成認罪協商。法官最後依犯公務員登載不實罪，判她1年2月，緩刑3年，並應支付公庫10萬元。劉女也在判決書已支付10萬元，全案可上訴。

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