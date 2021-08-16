龍山國小群英樓全新教室啟用　森林校舍還有屋頂小劇場

▲市長今開箱龍山國小新校舍，新校舍以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

開學日即將到來，新竹市長林智堅今（16）日宣布，市府投入2億重建「龍山國小群英樓」將於新學期啟用12間高年級教室與戶外平台，全新校舍由知名建築計團隊田中央操刀，今林智堅市長與田中央事務所曹毅豪工程師、黃聲遠建築師共同開箱校舍，校舍採「風的圓弧曲線」打造半戶外式通透空間，屋頂小劇場、空中平台為建築亮點，滿足表演、運動、遊戲需求；建築全以綠與白為主色調，草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。用路人從國一高速公路就能眺望新校舍，以龍山國小群英樓打造全新新竹市門面。

林智堅市長表示，全新校舍巧妙的重整校園空間配置，衍生出的學習場域，每個樓層都有彈性使用的活動平台，不僅能與鄰棟校舍共享，更讓校內學習創意從教室向外延伸到各個角落。

黃聲遠建築師表示，新校舍選用灰白色、草綠色、黃色，以融入周國一高速公路、後方土地公廟社區周邊地景，更以穿透設計串聯周邊景觀，在高速公路上即可見新校舍建築輪廓；同時新校舍也可眺望高速公路、後方土地公廟；未來校舍將與社區共享，讓居民有更多活動休憩空間。

曹毅豪工程師說明，新校舍也因應東北季風向、周邊老樹位置，以「圓弧曲線」取代傳統方形格局，在外觀馬賽克裝飾上，他們也取材周邊烏臼及樟樹等，以淺綠色、草綠色、黃色等馬賽克拼貼仿造綠映環境。新校舍也充分利用頂樓空間，打造戶外舞台、自然種植區，藉由頂樓空間規劃，也可達到蔽陽、降溫效果。

「大家期待很久了」，校長陳彩文表示，過去學校與後方社區有兩公尺高度落差，更有圍牆，學生得繞一圈才能進去校門，往後新校舍將串聯後方社區，更採用通透設計，讓學生上學更方便，居民也有全新景觀。新校舍帶給孩子們耳目一新感覺，馬賽克融入繪畫點狀技法，未來也能作為美術課教材之一。

工務處表示，工程目前已緊鑼密鼓的進入校舍設備工程與整體景觀工程，預計開學前完工。提供學校師生教學多元且兼具美學之空間。

新竹市政府表示，新校園運動以整體校園規劃為出發點，不僅是拆除老校舍重建而已，更是要將整個校園納入考量，將分離的校舍串聯，以減法方式移除多餘的校園障礙，並融合自然環境、友善規劃整合週遭現存環境，創造安全、永續的學習環境。

新竹市府表示，新竹市是兒童幸福城市，讓孩子在安全的環境下快樂學習，是市府努力的目標，每一個孩子快樂學習的笑臉，就是對市政推動上最大的肯定。未來將會持續積極推動校舍安全維護工作，打造安全的教學環境，讓學生開心、家長安心。

▲市長與田中央事務所黃聲遠建築師開箱龍山國小新校舍，兩人在屋頂小劇場眺望國一高速公路（圖／新竹市政府提供）