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林智堅被「麟洋」圈粉　許願辦信用卡「錢會out但這局我in」

林智堅被「麟洋」圈粉許願辦信用卡 「錢會out，但這局我in！」（圖／新竹市政府提供）

圖、文／新竹市政府提供

東京奧運羽球男雙金牌「聖筊兄弟」李洋、王齊麟，決賽的「鷹眼重現」致勝壓線球，紛紛被網友設計為各項周邊。其中新竹市長林智堅日前以IG、臉書轉發網友設計的「終局線上」信用卡面，許願想辦卡，還自行設計卡名LIN CHIH CHIEN成小彩蛋。土銀宣布預計將發行相關聯名卡，林智堅透過臉書表示，「錢雖然會out，但這局我們要in！」

根據報導，土地銀行表示正在聯繫設計者規劃發卡，力拼發行麟洋聯名卡，並以消費額的0.25%計算回饋金，協助國內羽球運動發展。林智堅獲知消息，也透過臉書放上他手持「終局線上」信用卡照片，表示想辦卡。

林智堅說，許多公股銀行長時間支持體育，從青少年賽事挖掘新星，協助訓練，更成立球隊，感謝土地銀行回應他與其他體育迷的心聲，還能以回饋金支持體育界，他一定會辦卡。

林智堅相關貼文一出萬人按讚響應，網友也紛紛回應，「用實際申辦來挺台灣體育！」、「弄成這種圖案，我不是一定得辦一張了嗎」、「真的要發行了，辦起來！」

東京奧運期間，林智堅也關注各項賽事，還曾KUSO扮桌球選手打摃丸，他也在IG說，一手拚防疫、一手推建設、一手追東奧，不僅關心世界球后戴姿穎、桌球天才林昀儒、柔道天菜楊勇緯等高知名度選手，同時也關注新竹子弟兵神射手譚雅婷、拳擊天后陳念琴賽程。

在新竹子弟兵譚雅婷團隊回台後，林智堅也準備新竹道地小吃臭豆腐、冬瓜茶，讓譚雅婷團隊品嘗家鄉味。相關貼文一出，網友直呼「好貼心」。

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