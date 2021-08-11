2022大選兵家必爭新竹市　鄭宏輝發文...網：藍綠白誰空降誰落選

▲鄭宏輝從民進黨主席蔡英文手中接獲民進黨中執委證書 。（圖／翻攝鄭宏輝臉書，下同）

政治中心／台北報導

在2022縣市長大選的版圖中，新竹市號稱全台最年輕城市，加上中間選民偏多，有意插旗的政黨們均將其視為關鍵選區，除了民眾黨正籌組地方黨部積極備戰外，國民黨地方黨部日前也透過整合民調，推出市議員林耕仁，建請黨中央提名。面對各黨來勢洶洶，被視為最有可能代表民進黨出戰的行政院政務顧問鄭宏輝則是透過臉書發文回應，支持者也湧入留言鼓勵，希望鄭宏輝能延續市長林智堅的理念，發揚光大新竹。

鄭宏輝昨天深夜發文表示，2022縣市長大選，新竹市是各黨派競相爭奪的縣市之一，各黨人選如果能儘早出爐，將有更多時間做好準備，民進黨能否能守住新竹，將左右林智堅未來政治之路，也有輸不得的壓力，究竟新竹市這個關鍵縣市最終鹿死誰手，將關係到各政黨未來版圖與發展。

鄭宏輝在臉書發文中指出，新竹市最近很有政治味，國民黨主席候選人第一天的拜訪行程就來到新竹市、民眾黨籌備空降市長候選人為了選舉成立黨部博聲量。藍白為了選舉利益而來到新竹市，這點真是不謀而合，也有選舉期間騙完新竹市民就不見的媽媽，可見新竹市得天獨厚，不但是護國神山城市，也成為2022年選戰兵家必爭之地的戰場。

▲鄭宏輝曾任5屆新竹市議員，面對此次疫情爆發，他也積極為市民健康奔走 。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

對於民進黨何時才會確定市長候選人提名，鄭宏輝說，關心民進黨的朋友們最近都在問他，所以他也一併透過臉書發文說明。

鄭宏輝表示，根據民進黨提名機制，「公職候選人提名條例」「公職候選人提名條例施行細則」都有清楚的規範。2016年執政之後，經過全代會通過的「民主進步黨2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第五條：本黨執政任期二屆屆滿之直轄市長、縣市長提名人選，依公職候選人提名條例第九條規定，辦理提名初選，採民意調查的方式產生；提名初選時程由「2018選舉對策委員會」統籌規劃。

目前民主進步黨執政二屆屆滿的縣市包括基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣，原則上是同一類別，如果依照2018年的特別條例，將會辦理初選作業，由民調結果產生候選人。

對於爭取民進黨提名參戰2022新竹市長，鄭宏輝也透過臉書發文強調，在市長林智堅執政期間，新竹市成功向中央爭取了兩百億經費，展現中央與地方拚建設的合作關係，獲得新竹市民的高度肯定，「我們絕對有信心，2022年民進黨會贏得新竹市長選戰，成功繼續執政」。

鄭宏輝此番言論也引起不少網友留言回覆，特別是對空降人選的反彈，「這次不再相信第三勢力了」、「在地人討厭空降每個地方都一樣啦，藍白綠誰敢空降誰就落選」、「民進黨新竹敢空降，等於把市長送給國民黨」、「新竹如果空降不讓在地經營這麼多年的鄭宏輝出線我這票投不下去更不要說找一些爛人空降新竹」。

▲鄭宏輝與太太共同投入疫苗施打站志工服務 。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）