人腦不輸電腦！鷹眼警認出縣議員堂妹路倒　協助聯繫返家休養

▲警方眼尖發現路倒婦人曾在南投縣議員曾振炎（中）服務處見過，請其到場協助。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投市曾姓婦人日前在便利商店購物時，突然身體不適摔倒，警方獲報到場詢問關切，但曾婦無法清楚交代姓名和住所等資訊，所幸永清派出所所長楊順淵眼尖認出她曾出現在縣議員曾振炎服務處，轉告曾振炎到場協助，才發現原來是其堂妹，隨後迅速聯絡上家屬帶曾婦回家休息，曾婦大呼警方讓她「啾感心」。

中興警分局指出，永清派出所所長楊順淵、光明派出所警員劉俐均於8日擔服防疫勤務，接獲110報案稱南營路OK超商有路倒民眾，旋即前往處理，進入超商時發現一名婦人坐倒在櫃檯旁邊，但可能因緊張，在警方詢問資料時其語意不詳，亦未攜帶任何證件。

▲南投縣議員曾振炎堂妹於便利商店摔倒，警方到場協助。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警確認該名婦人無明顯傷勢或疼痛位置後，將其攙扶至旁邊座位休息，再以M-police人臉辨識系統查詢其姓名及住處，此時楊順淵表示，曾於曾振炎議員服務處見過該婦，遂前往服務處詢問，曾振炎一聽就說這是他的堂妹，馬上協助聯繫家屬並先與所長楊順淵一同前往查看。

警方表示，救護人員隨後到場檢視曾女生理徵狀，血壓、呼吸及體溫均正常，無明顯外傷，尚不須立即送醫，後由曾父先帶曾女返回南營路住家休息並觀察，曾婦和家屬對警方深表感謝，直說警方的貼心服務讓她「啾感心」。



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